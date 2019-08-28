Muay Thai’de Podyum Ustaların!

Podyum ustaların! Dünya Mücadele Ustaları Şampiyonası 30 Ağustos 03 Eylül 2019 Tarihlerinde Güney Kore’nin Chungju kentinde yapılacak.



Güney Kore’nin Chungju kentinde yapılacak olan Dünya Mücadele Ustaları Şampiyonası 30 Ağustos 03 Eylül 2019 Tarihleri arasında start alacak. Şampiyonaya milli takım kafilemizde iştirak edecek.

Faaliyete Kafile başkanı ve Antrenör;

Hasan KARLI, Muaythai Federasyonu MHÜK Başkanı IFMA Uluslararası Hakem Hamit DURMAZ, IFMA-Sağlık kurulu başkanı, Uluslararası Hakem ve Türkiye Muaythai Federasyonu AMHK Başkanı Erdoğan AYDIN,

İngilizce Çevirmen: Hazal ÖyküERDOĞAN,

Kadın sporcular;51 kg;Funda ALKAYIŞ, 54 kg Merve SAĞLAM, Erkek sporcular;63,5 kg Alperen AVCI , 75 kg Enis YUNUSOĞLU

Öte yandan Milli Takım Kafilesinin tüm giderleri IFMA -Uluslararası Muaythai Federasyonu ve kendi sponsorları imkanı ile katılacaklar.

Şampiyona Kafilemiz 30 Eylül 2019 tarihlerinde başlayıp 03 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.