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    26 Eylül 2020

    tarihinde eklendi.

Muhammed Ali Kupası Sahibini Buldu

SİYAHKUŞAK

Yuniel Dorticos ve Mairis Briedis Almanya’da Muhammed Ali Kupası yarı ağır sıklet final maçı için 26 Eylül Cumartesi gecesi ringe çıktı ve kupa sahibini buldu.

Pandemi nedeni ile daha önce iki kez ertelenen karşılaşma için geri sayım bitti. IBF 91 KG Dünya Şampiyonu Kübalı Yuniel Dorticos ve WBC Elmas Kemer sahibi Letonyalı Mairis Briedis, Muhammed Ali Kupası yarı ağır sıklet final maçında şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Almanya’da gerçekleşen Muhammed Ali Kupası Dorticos’u puanla mağlup eden Letonyalı Mairis Briedis’in oldu. IBF yarı ağır sıklet unvan maçında ortada ayrıca Ring Magazine kemeri de vardı. Hepsinin yeni sahibi Mairis Briedis’i tebrik ediyoruz.

 

 

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