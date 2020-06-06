Ne oldum deme! Ne olacağım de!

Uzakdoğu sporlarının en popüler olduğu 70’li yıllarda istanbulda sayılı spor salonları vardı.

Öyle her önüne gelenin salon açamadığı, disiplinli ve ilkeli salonlar mevcuttu.

Genç biri spora başlayacağı zaman branş seçmekten ziyade hangi sporun kendine uygun olduğunu o salonları gezerek karar veriyordu. Özellikle Wang yu, Bruce Lee, David carradine (kungfu dizisinin karakteri) gibi artistlerin filmlerini seyredip bu stillere yazılan birçok gençten biriydim.

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Dedim ya: bir spora başlamak için, stilden çok sinemadaki karakterlerin etkisi daha çoktu.

Biz iki arkadaş kafalarımızı kazıtıp kungfu olacağız diye hayal ediyorduk.

Kısmet ya, salonları dolaştıktan sonra Mecidiyeköy Oyama Karate Spor Okulu’nda Rahmetli Ferhat Özsert hocamın öğrencisi olarak Kyokushinkai Karate branşını seçmiştim. Öyle filmdeki gibi kafası kazılı birileri yoktu. Ayrıca hiç filmdeki kungfuyla alakası yoktu. Stiller arasındaki farkı anlayamayacak kadar acemi ve bir o kadar heyecanlıydık.

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Uzun yıllar Anadolu yakasından Mecidiyeköy’e salona gidip geliyordum.

İşte o zamanlar istanbul’da popüler olan salonlardan birisi de bizim salonumuzdu.

İstanbul’da Kyokushin Karate branşında Ferhat hocamıza bağlı bir iki salon salon vardı. Rahim Kahraman, Cevat Tuncer gibi birkaç hocanın bağlı dojoları vardı.

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Kyokushinkai Karate çok zor günler geçirdi. Mevcut Karate Federasyonu tarafından devamlı öcü gözü ile bakılan bir branştı.

Ferhat hoca ile ekibi Karate Federasyonu ile geçinemiyordu.

Shotokan Karate branşı ile yönetilen bu federasyon Kyokushin Karateyi dışlıyor, katalarının ve tekniklerinin Shotokan’a uygun olmak kaydı ile federasyon ‘Dan’ sınavlarına girmesine izin veriliyordu. Ferhat hocam asla buna yanaşmadı.

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Kyokushin, 1981 yılında federasyon alt branşı olarak kabul edilse dahi bu çok uzun ömürlü olmadı. Shotokan federasyonu içerisinde kurullarda yer alan ve o dönemler burnundan kıl aldırmayan bazı kişiler, Kyokushin Karate içerisindeki bazı hocalar ile görüşüp, Shotokan katası ve tekniği yapmak kaydı ile dan sınavlarına davet ediyordu. Burada bir kaç hoca buna uyup, gizliden imtihanlara girmişti.

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Bu davet eden kişilerin asıl amacı Kyokushin Karate’ye ve dolayısı ile Ferhat hocayı bitirmekti. Çünkü Kyokushin Karate’nin ve Ferhat hocanın varlığı onları rahatsız ediyordu.

Ferhat Özsert hoca kimsenin gazına gelmeyen, dediğim dedik, dik duruşlu ve onurlu bir insandı. Asla onların kayığına binmedi.

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Yıllarca hocayla ve ekibi ile uğraştılar. “Dünya bizim!” dediler. Bu saltanatın bitmeyeceğini sandılar. Gençlik ve bu makamlar bitmez sandılar.

Şimdi hoca vefat ettikten sonra vefat ve taziyelerini bildirenler arasında bu kişiler de vardı.

Bizi Kyokushin Karate’den vazgeçirmek ve bu stilden koparmak için Shotokana davet edenler vardı. Dedim ya amaç bizi hocadan koparıp dağıtmaktı.

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O günden beri dağılmadan yürüyoruz.

Ancak: dün hocaya düşman olanlar vefatından sonra bu camia ile iyi olmaya başladılar.

Nedenmi?

O hocaya düşman olanlar yalanmış ve eski popülerliği kalmamıştı.

Şimdi onların yerine başka hocalar vardı. Yalnız kalınca kıymeti anladılar.

Hocaya yapmadığı eziyet kalmayan bu güruh şimdi günah çıkartmaya çalışıyor.

Yemezler beyler!

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Bu ülkede Ferhat hocanın tohumlarını attığı günden beri Kyokushin ve Ashihara Karate ile uğraştınız.

Hocanın çalışkan adamları yıllar sonra kendi çabaları ile federasyon oldu.

Bunu engelleyemediniz. Zira popülerliğiniz ve o havalı dönemleriniz bitmiş ve yaşlanmıştınız.

Şimdi günah çıkartmaya çalışmayın.

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Ömrünü talebeleri ve sanatının gelişmesi için heba eden Ferhat Özsert’i düşmanı bile hayırla yad ediyorsa, biraz dönüp kendinize bakın.

Hiç yaşlanmayacağız sandığınız bu dünyada şimdi sizi hayırla ve saygıyla anmadığımız gibi, yarın bu dünyadan göçtüğünüzde de anmayacağız.

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İlkeli ve dürüst olmak her kişinin harcı değildir. Bize adam olmayı, dürüstlüğü, çelme takmamayı, ekmekle oynamamayı öğreten bir liderimiz vardı. İşte bu yüzden onu düşmanı bile hayırla yad ediyor.

Oturun ve düşünün yaptığınız kötülükleri… Belinizdeki dan ve bulunduğunuz makam sizi kurtarmayacak.

Kyokushin ve Ashihara camiası sizi asla affetmeyecek.

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Keşke Ferhat hocadan örnek alsaydınız.

Ölümlü dünyada öldükten sonra bile anısıyla anılan bir Ferhat Özsert, diğer taraftan anası ile anılan birileri olmak.

Varın seçimi siz yapın.

Teknik, kata ve şampiyonluklar bitip mezara, girdiğinizde inşallah anısı ile anılanlardan olursunuz.