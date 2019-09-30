Düzce’de belediye başkanlığına gelen tüm isimlerin Asar deresi için ürettiği projeler hayata geçmeyince Muay Thai çalışan sporcular el attı. Salonda yaptıkları antrenmanı farkındalık oluşturmak amacıyla Asar deresine taşıdılar. Önce dereyi temizlediler, sonra akıntıya karşı koşup kondisyon depoladılar.

Düzce’de Asar Deresi için hazırlanan projeler start almayınca pek istifade edilemeyen derenin önemine dikkat çektiler ve derede spor yaparak güzel bir mejaj verdiler. Böylece örnek bir farkındalık çalışması Düzce’de hayat buldu!

Muay Thaiciler bir tarafta çöpünden rahatsız oldukları Asar Deresi’ni temizlediler ve akabinde spor yaparak çevre bilincine ışık tuttular. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan muaythai turnuvası için yaptıkları sıkı idmanlara Asar Deresi’ndeki çalışmaları eklediler. Bu idmanlar sayesinde güçlü bir spor dalı olan muaythai için vücutlarının daha dirençli olmasını sağlayarak, bacak kaslarını güçlendiriyor. Akıntıya karşı koşan sporcular, sakatlıklara karşı da vücudun daha dayanıklı olmasını sağlarken zorlanan bazı sporcuları ise Milli Takım Antrenörü Muhammet Pişkin’in motivasyonuyla koşmaya devam ettiler.

“Salon yerine dışarıda spor yaparak farkındalık yapmaya çalıştık.”

Antrenör Muhammet Pişkin dere içinde yaptıkları antrenman hakkında bilgi verirken sporcularının salonda spor yapmasından ziyade dışarıda spor yaparak farkındalık yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Pişkin; “Sporcularımızla hep salonda antrenman yapıyoruz. Farklı şeyler yapmak istedik. Antrenmanlar çok yoğun ve stresli geçtiği için biraz onların rahatlamasını sağlamak hemde farklı antrenmanlar sporcuların motivasyonlarını artırmayı hedefledik.” dedi.

“Salonumuzun önünde Asar Deresi var. Bunu kullanalım istedik.”

Muhammet Pişkin: “Deremiz biraz pisti. Dereyi spor öncesi temizledik. Hem sporculara çevre bilinci aşılamak istedik. Farklı bir aktivite. Her geçen gün farklı insanlarda aramıza katılıyor. Su akıntılı olduğu için ters yönde koşuyoruz. Buda bacakların gücünü artırıyor. Hem vücuttaki stresi atarak rahatlamayı sağlıyor. Bacak direnci, vücudun kondisyonunu açmak için suda sabahları koşuyoruz. Tekrar akıntı yönünde de koşunca vücudun o direncini boşaltmış oluyoruz. Hem sporcuların sakatlanma riskini azaltıyoruz hemde farklı antrenmanla motivasyonlarını yüksek tutuyoruz” diye devam etti.