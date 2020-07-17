RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Hiçbir Zaman 4 Maaşım Olmadı.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 4 ayrı yerden maaş aldığı iddialarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir.” dedi.

Başkanı Ebubekir Şahin, maaşı üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere yönelik, çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla manipülasyon yapıldığını, hayret ve esefle takip ettiğini belirtti.

RTÜK Başkanı, “Bu amaçla tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğüm Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğimin manipüle ederek sanki bu görevden bir gelir elde ediyormuşum gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ediyorum. Hiçbir zaman Üst Kurul Başkanlığı ve kısa bir süredir de bir kurumdaki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir görevden gelirim olmadı, kanunen olamaz da. Topluma faydalı olacağına inandığım bu tür görevlerde her türlü karalamalara karşın iyi niyetle bulunmaya devam edeceğimi buradan bir kez daha halkımızla paylaşıyorum.”

Şahin ayrıca, kurumu ve şahsını yıpratmak için yapılan kötü niyetli yalan haberlere itibar edilmemesini, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesini gerektiğini belirtti.