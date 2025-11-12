Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Vasfi Aşçı

Sakarya Goodyear emeklilerinden, Eşme’nin sevilen ve saygı duyulan isimlerinden Hüseyin Köken, Hakk’a yürüdü. Merhumun cenazesi, Eşme Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Eşme Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye ailesi, yakınları, dostları ve Goodyear’daki eski mesai arkadaşları katıldı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşları, Hüseyin Köken’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı; her biri, onun gülümseyen yüzünü ve samimi tavırlarını yâd etti.

Bu vesileyle bir araya gelen Goodyear emeklileri, hem merhum için dualar etti hem de geçmişten güzel anıları tazeleyerek hasret giderdi. Günün buruk sevincini yaşayan dostlar, “Keşke hep böyle bir arada olabilsek ama bazen kader bizi sadece böyle anlarda bir araya getiriyor.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Günün sonunda dostlar, yılların dostluğunu ve hatıralarını yaşatmak için bir fotoğraf karesinde buluşarak Hüseyin Köken’i rahmetle andı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

#VasfiAsci #VasfiAsci_Photography #Eşme #Kartepe #AydınGünel #Sakarya #GoodyearEmeklileri #HüseyinKöken #Başsağlığı #Eşme #Cenaze #Anma #Dostluk #Hatıra