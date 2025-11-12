SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
İSLAM MAKHACHEV İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
İSLAM MAKHACHEV İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
EŞMESPOR’DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.
EŞMESPOR’DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.
6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Milli Karateci Eray Şamdan’dan Riyad’da Altın Zafer
Milli Karateci Eray Şamdan’dan Riyad’da Altın Zafer
BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN
BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA MÜCADELE VERECEK
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA MÜCADELE VERECEK
25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK ÇOŞKU!
25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK ÇOŞKU!
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
Türk Hakemlerinden Balkan Şampiyonası’nda Başarılı Performans
Türk Hakemlerinden Balkan Şampiyonası’nda Başarılı Performans
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI

Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Haber: Vasfi Aşçı

Sakarya Goodyear emeklilerinden, Eşme’nin sevilen ve saygı duyulan isimlerinden Hüseyin Köken, Hakk’a yürüdü. Merhumun cenazesi, Eşme Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Eşme Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye ailesi, yakınları, dostları ve Goodyear’daki eski mesai arkadaşları katıldı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşları, Hüseyin Köken’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı; her biri, onun gülümseyen yüzünü ve samimi tavırlarını yâd etti.

Bu vesileyle bir araya gelen Goodyear emeklileri, hem merhum için dualar etti hem de geçmişten güzel anıları tazeleyerek hasret giderdi. Günün buruk sevincini yaşayan dostlar, “Keşke hep böyle bir arada olabilsek ama bazen kader bizi sadece böyle anlarda bir araya getiriyor.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Günün sonunda dostlar, yılların dostluğunu ve hatıralarını yaşatmak için bir fotoğraf karesinde buluşarak Hüseyin Köken’i  rahmetle andı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

 

#VasfiAsci #VasfiAsci_Photography #Eşme #Kartepe #AydınGünel #Sakarya #GoodyearEmeklileri #HüseyinKöken #Başsağlığı #Eşme #Cenaze #Anma #Dostluk #Hatıra

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.