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MADALYA UMUDUMUZ SERAP ÖZÇELİK VEDA ETTİ

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SANDRA SANCHEZ KARATENİN İLK OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

80 okunma — 06 Ağustos 2021 01:53
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SİYAHKUŞAK

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İspanyol kadın karateci Sandra Sanchez, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkesine ilk Altın madalyasını kazandırdı.

Sandra Sanchez, Karate’nin ilk Olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçti.
Başarılı bir kariyere sahip ve karatede tüm zamanların en iyi sporcularından biri olarak gösterilen Sanchez, bir çok sporcu gibi Tokyo’da başarılarına olimpiyat şampiyonluğu eklemek istiyordu. İlk gün Kata dalında müsabakalarını gerçekleştiren Sanchez ülkesine Altın madalya kazandırarak haklı bir gurur yaşadı. Sporcu, sevincini “Şu an hissettiklerimi anlatamam.”diye özetledi.

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