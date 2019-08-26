Şefik Gülten, “Oyama Karate Okulu’nda Talebesi Olmaktan Onur Duydum.”

Türk karatesinin kurucularından rahmetli Kancho Ferhat Özsert bir kez daha anıldı. Hocanın değerli öğrencileri önce kabrini ziyaret etti ve ardından Kur’an davetine icabet edildi. Değerli hocanın vefalı öğrencilerinden biri olan Şefik Gülten hocadan sene-i devriyesinde bir değerlendirme aldık.

Şefik Gülten, “1981 yılında Mecidiyeköy Oyama Karate Okulunda talebesi olmaktan onur duyduğum rahmetli hocamın ruhunu yaşatan ve yaşatacak olanlardan Allah razı olsun.”

25 Ağustos 2019 Pazar günü rahmetli hocam Ferhat Özsert’in sene-i devriyesinde kardeşi Ferhan Özsert’in daveti üzerine Sarıyer Çayırbaşındaki evine gittim. Evinin önüne geldiğimde Kadriye Gedik arkadaşımdan başka gelen olmamıştı.

Ferhan kardeşim beni kapıda karşıladı. Biraz hoş sohbet sonrası henüz kimse gelmemişken kadriye hoca ile birlikte hocamızın kabrini ziyaret ettik. Mezarının üzerindeki otları temizledik. O arada Ferhan kardeşimizin talebesi olan bir kardeşimiz mezarlığa geldi ve oda duasını etti. Daha sonra mezarını sulayıp, evine doğru yola çıktık.

İkindi namazını müteakip komşuları ve Kur’an okuyacak olan hoca geldi. Peşinden İsmet Sağlam hoca ve Ferhat hocamızın arkadaşı olan 70 yaşındaki bir arkadaşı da davete icabet etmişti. Ayrıca hocayı yakından tanıyan bir iki komşusuda aramıza katılmıştı. Kuran tilaveti başladığında farkettim ki en büyük kalabalığı o çevrede oturan komşuları oluşturmuştu.

Hocanın emek verdiği, üzerinde hakkı bulunan asıl kişiler ve ” Ben Ferhat Özsert’in talebesiyim” diye sağda solda konuşanlar gelmemişti. Hastası olan veya rahatsız olan hocalarıma ve arkadaşlarıma bir şey demiyorum. Ancak: her seferinde hocanın adını kullanarak show yapan, hocanın sayesinde bu spordan para kazananlar orada yoktu. Davet boyunca en çok buna üzüldüm.

Ferhan Özsert bize hocamızın bir emanetidir. Onun emanetine ve hocamızın ruhuna sahip çıkmak adına biz oradaydık. Sağlığında yanında olduğumuz hocamızın, vefatında da, ruhunun rahat etmesinde de yanında olacağız.

1981 yılında Mecidiyeköy Oyama Karate Okulunda talebesi olmaktan onur duyduğum rahmetli hocamın ruhunu yaşatan ve yaşatacak olanlardan Allah razı olsun. Biz yaşadığımız süre içerisinde hocamızın asla değerlerinden taviz vermeyeceğiz.

Bu bağlamda bu güne kadar hocamızın ruhuna fatiha okuyan, dua eden, onun değerlerine ve emanetine sahip çıkanlardan Allah razı olsun.

Ruhu şad olsun.