ŞEVVAL VE YİĞİT, BERKE AŞKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRDI

Şevval ve Yiğit Berke, Aşklarını Evlilikle Taçlandırdı

Haber: Vasfi AŞÇI İzmit’in zarif ve güler yüzlü gençlerinden Şevval ile Kartepe’nin sevilen isimlerinden Yiğit Berke, Kartepe Aslım Düğün Salonu’nda gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. “Bekil ve Altın Aileleri”nin değerli dostları, akrabaları ve sevenleri bu özel günde çifti yalnız bırakmadı.

Alkışlar eşliğinde salona el ele giriş yapan Şevval ve Yiğit Berke, tüm davetlilerin yüreklerini ısıtan bir tablo oluşturdu. Gözlerinden taşan mutluluk, salondaki herkese duygusal anlar yaşattı. Açılış danslarını zarafetle sergileyen genç çift, ardından düğün pastasını keserek bu anlamlı gecenin en tatlı anına imza attı.

Müzik, kahkahalar ve sevgi dolu dakikalarla süren gecede, Şevval ve Yiğit Berke çifti her karede mutluluklarını paylaştı. Davetliler, “Birbirlerine bu kadar yakışan az çift vardır.” sözleriyle genç çiftin uyumuna hayran kaldı.

İzmit’in güzel kızı Şevval ile Kartepe’nin centilmen delikanlısı Yiğit Berke, sevgiyle çıktıkları yolda bir ömür sürecek beraberliklerine “Evet” diyerek hayatlarının en özel sayfasını açtılar.

Biz de bu güzel çifte, ömür boyu sağlık, sevgi ve huzur dolu günler diliyoruz.