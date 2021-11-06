TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Sıradaki içerik:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

e
sv

SEZER HUYSUZ GÜVEN TAZELEDİ

33 okunma — 07 Kasım 2021 02:57
avatar

SİYAHKUŞAK

Paylaş
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Türkiye Judo Federasyonu 5. Olağan ve 7. Mali Genel Kurul’da Sezer Huysuz, üç yıllığına yeniden seçildi. Delegelerin oylarıyla ikinci dönem görevi üstlenen Sezer Başkan “İnşallah 2024’te olimpiyat madalyamızı alacağız” dedi.

Federasyonun 5. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu, 187 delegeden 168’inin katılımıyla gerçekleştirildi. Dört ayrı sandıkta yapılan oylama sonucunda delegeler; Sezer Huysuz’a 127 oy desteği vererek ikinci dönem başkanlığı için güven tazeledi. Seçimde diğer başkan adayı Hüsamettin Çelik 37 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Üç yıllığına yeniden Federasyon başkanlık görevini yürütecek Başkanımız Sezer Huysuz, teşekkür konuşmasında bütün delegelere yüksek katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “2024 Paris Olimpiyatları için bütün planlarımızı yapmıştık, hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek. Camiamızın çok güzel teveccühü var, kulüplerimizin destekleri var. İnşallah 2024’te olimpiyat madalyamızı alacağız, şu ana 23 yaş altı milli takımımız Avrupa Şampiyonası’nda dün güzel bir sonuç aldık” dedi.

Judo Federasyonu’nun yeni yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hatice Nevruz Yol Özbay, Mustafa İspirgil, Tuncay Eminoğlu, Murat Beytekin, Ersan Odaman, Önder Tabak, Semih Yılmaz, Serhan Çatal, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Necmi Yıldırım, Baki Kerimoğlu, Behçet Atlı, Alpaslan Ayan.

Denetim Kurulu: Musa Çolak, Ahmet Biltekin.

Disiplin Kurulu: Hüsam Olgaç, Av. Dilek Turfan, Av. Dorukcan Davutoğlu, Av. Batuhan Ömer Mastı, Av. Hasan Hüseyin Alparslan.

Benzer İçerikler
TÜRK KYOKUSHİNİ SES GETİRDİ: ‘POLONYA’DA TOPLAM 7 MADALYA’
Haberler TÜRK KYOKUSHİNİ SES GETİRDİ: ‘POLONYA’DA TOPLAM 7 MADALYA’
TÜRKİYE LEİ TAİ ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
Haberler TÜRKİYE LEİ TAİ ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
TAEKWONDODA METİN ŞAHİN İLE YOLA DEVAM
Haberler TAEKWONDODA METİN ŞAHİN İLE YOLA DEVAM
VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTİN MADALYA
Manşet VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTİN MADALYA
TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Haberler TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
ŞÜKRÜ KINATAŞ, İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ DO YOLCULUĞUNU GENÇ TV’YE ANLATTI
Haberler ŞÜKRÜ KINATAŞ, İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ DO YOLCULUĞUNU GENÇ TV’YE ANLATTI
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !