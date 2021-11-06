SEZER HUYSUZ GÜVEN TAZELEDİ

Federasyonun 5. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu, 187 delegeden 168’inin katılımıyla gerçekleştirildi. Dört ayrı sandıkta yapılan oylama sonucunda delegeler; Sezer Huysuz’a 127 oy desteği vererek ikinci dönem başkanlığı için güven tazeledi. Seçimde diğer başkan adayı Hüsamettin Çelik 37 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Üç yıllığına yeniden Federasyon başkanlık görevini yürütecek Başkanımız Sezer Huysuz, teşekkür konuşmasında bütün delegelere yüksek katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “2024 Paris Olimpiyatları için bütün planlarımızı yapmıştık, hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek. Camiamızın çok güzel teveccühü var, kulüplerimizin destekleri var. İnşallah 2024’te olimpiyat madalyamızı alacağız, şu ana 23 yaş altı milli takımımız Avrupa Şampiyonası’nda dün güzel bir sonuç aldık” dedi.

Judo Federasyonu’nun yeni yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hatice Nevruz Yol Özbay, Mustafa İspirgil, Tuncay Eminoğlu, Murat Beytekin, Ersan Odaman, Önder Tabak, Semih Yılmaz, Serhan Çatal, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Necmi Yıldırım, Baki Kerimoğlu, Behçet Atlı, Alpaslan Ayan.

Denetim Kurulu: Musa Çolak, Ahmet Biltekin.

Disiplin Kurulu: Hüsam Olgaç, Av. Dilek Turfan, Av. Dorukcan Davutoğlu, Av. Batuhan Ömer Mastı, Av. Hasan Hüseyin Alparslan.