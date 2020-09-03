  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Sezer Huysuz Olimpik Milli Takım Judocularını Erzurum Palandöken Kampında Ziyaret Etti
  • /

    3 Eylül 2020

    tarihinde eklendi.

Sezer Huysuz Olimpik Milli Takım Judocularını Erzurum Palandöken Kampında Ziyaret Etti

SİYAHKUŞAK
Normalleşme döneminde hazırlık kamplarına başlayan ve ikinci dönem hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdüren Olimpik Milli Takımlar kampına Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ziyarette bulundu.


Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum Palandöken’de başlayan yükseklik kampında bulunan Olimpik Milli Takım judocularını ziyaret etti.

Kovid-19 pandemi normalleşme döneminde hazırlık kamplarıyla form ve güç toplayan millilere, antrenmanlarda başarılar dileyen ve sağlık konusunda belirtilen kurallara uymalarını isteyen Federasyon Başkanımız Huysuz, “Uluslararası müsabaka takvim süreci yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. Sizleri bu kamplara alarak, yeniden form düzeylerinizi ve güçlerinizi en üst düzeye çıkarmayı planladık. İlk etap çalışmalarınızı oldukça başarılı geçtiğine inanıyorum. Erzurum’daki süreci de aynı şekilde tamamlayacağınızı bekliyoruz. Bununla beraber pandemi sürecindeki sağlık kurallarını göz ardı etmemenizi ve önüne koyduğunuz hedeflere ulaşma yolunda engel olacak sıkıntılardan uzak durmanızı temenni ediyorum. Sizlerin tekrar müsabakalarda başarılı sonuçlara ulaşacağınıza güveniyorum” dedi.

Benzer İçerikler
Taekwondoda Dünyanın Söz Sahibi İki Ülkesinden Ortak Kamp…
Haberler Taekwondoda Dünyanın Söz Sahibi İki Ülkesinden Ortak Kamp…
Sivas Kongresi’nin 101. Yılı Etkinliklerinde Poomsae Müsabakaları Gerçekleşti
Haberler Sivas Kongresi’nin 101. Yılı Etkinliklerinde Poomsae Müsabakaları Gerçekleşti
Başpehlivan Hakkı Aygün Hayatını Kaybetti
Manşet Başpehlivan Hakkı Aygün Hayatını Kaybetti
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,”Gençlerimiz İçin Her Çabamız Bizi Ayrı Heyecanlandırıyor.”
Manşet Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,”Gençlerimiz İçin Her Çabamız Bizi Ayrı Heyecanlandırıyor.”
TKF Başkanı Esat Delihasan’dan Camiaya Teşekkür…
Manşet TKF Başkanı Esat Delihasan’dan Camiaya Teşekkür…
Manşet
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !