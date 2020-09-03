Sezer Huysuz Olimpik Milli Takım Judocularını Erzurum Palandöken Kampında Ziyaret Etti



Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum Palandöken’de başlayan yükseklik kampında bulunan Olimpik Milli Takım judocularını ziyaret etti.

Kovid-19 pandemi normalleşme döneminde hazırlık kamplarıyla form ve güç toplayan millilere, antrenmanlarda başarılar dileyen ve sağlık konusunda belirtilen kurallara uymalarını isteyen Federasyon Başkanımız Huysuz, “Uluslararası müsabaka takvim süreci yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. Sizleri bu kamplara alarak, yeniden form düzeylerinizi ve güçlerinizi en üst düzeye çıkarmayı planladık. İlk etap çalışmalarınızı oldukça başarılı geçtiğine inanıyorum. Erzurum’daki süreci de aynı şekilde tamamlayacağınızı bekliyoruz. Bununla beraber pandemi sürecindeki sağlık kurallarını göz ardı etmemenizi ve önüne koyduğunuz hedeflere ulaşma yolunda engel olacak sıkıntılardan uzak durmanızı temenni ediyorum. Sizlerin tekrar müsabakalarda başarılı sonuçlara ulaşacağınıza güveniyorum” dedi.