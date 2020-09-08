Sivas Kongresi’nin 101. Yılı Etkinliklerinde Poomsae Müsabakaları Gerçekleşti

Milletimizin Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir öneme sahip olan Sivas Kongresi’nin 101. Yılı Sivas’ta çeşiti etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikler çerçevesinde 6 ilden 70 sporcunun katılımıyla iller arası taekwondo poomsae müsabakaları gerçekleşti.

Müsabakaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz, Federasyon Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Gümüşay ve şube müdürleri yerinde takip etti. Hakem, antrenör ve sporcular koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak müsabakayı gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında taekwondo gösteri ekibimiz, Sivas Millet Bahçesi’nde katılımcıların beğenisini kazanan bir gösteri gerçekleştirdi.

Bir dizi etkinlik için Sivas’da bulanan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Sivas Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılış töreninde taekwondocularımızla bir araya gelerek yakın ilgi gösterdi.