  • Anasayfa/
  • Gündem/
  • Survivor Şampiyonu Yusuf Karakaya İlk Kez Bir MMA Mücadelesinde Ringe Çıkacak
  • /

    15 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Survivor Şampiyonu Yusuf Karakaya İlk Kez Bir MMA Mücadelesinde Ringe Çıkacak

SİYAHKUŞAK

Legend Fighting League Organizatörlüğünde düzenlenecek MMA (Karma Döğüş Sanatları) turnuvası Antalya 10.000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Gecede 2019 Survivor Şampiyonu olan Yusuf Karakaya ilk kez bir MMA mücadelesinde ringe çıkacak.

Legend Fighting League ile Türkiye’de MMA’nın (Mixed Martial Arts) önde gelen isimleri Antalya’da ringe çıkacak. Gecede 2019 Survivor Şampiyonu olan Yusuf Karakaya da Survivor macerasının ardından ilk kez bir MMA mücadelesinde İranlı rakibi Ali Damak ile ringe çıkacak.

Rekabet dolu maçlara sahne olacak gecede; Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Ukrayna, İtalya, İran ve Azerbaycan’dan şampiyon sporcular rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Gecenin ana maçında Yusuf Karakaya önemli bir sınav verecek. Yıldız sporcuların ringe çıkacağı, “Legend Fighting League”  maçlarının heyecanı bu Cuma TV8,5’ta yaşanacak.

Benzer İçerikler
İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Haberler İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti
Haberler Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da Başladı
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da Başladı
İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak
Haberler İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak
Al Gülüm-Ver Gülüm…
Flaş Al Gülüm-Ver Gülüm…
Kanco Hakkı Koşar’a Portresi Hediye Edildi…
Gündem Kanco Hakkı Koşar’a Portresi Hediye Edildi…
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !