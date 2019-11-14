Survivor Şampiyonu Yusuf Karakaya İlk Kez Bir MMA Mücadelesinde Ringe Çıkacak

Legend Fighting League Organizatörlüğünde düzenlenecek MMA (Karma Döğüş Sanatları) turnuvası Antalya 10.000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Gecede 2019 Survivor Şampiyonu olan Yusuf Karakaya ilk kez bir MMA mücadelesinde ringe çıkacak.

Legend Fighting League ile Türkiye’de MMA’nın (Mixed Martial Arts) önde gelen isimleri Antalya’da ringe çıkacak. Gecede 2019 Survivor Şampiyonu olan Yusuf Karakaya da Survivor macerasının ardından ilk kez bir MMA mücadelesinde İranlı rakibi Ali Damak ile ringe çıkacak.

Rekabet dolu maçlara sahne olacak gecede; Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Ukrayna, İtalya, İran ve Azerbaycan’dan şampiyon sporcular rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Gecenin ana maçında Yusuf Karakaya önemli bir sınav verecek. Yıldız sporcuların ringe çıkacağı, “Legend Fighting League” maçlarının heyecanı bu Cuma TV8,5’ta yaşanacak.