TKF Başkanı Esat Delihasan, Dünya Shotokan Federasyonu (WSF) Başkanı Seçildi

Dünya Shotokan Federasyonu (WSF) Genel Kurulu’nda Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan başkan seçildi.

Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası’nın 11’inci buluşması, 1-3 Kasım tarihleri arasında, 30 ülkeden 1350 sporcunun katımılıyla Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi olan Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) organizasyonları dışında en yoğun katılımın yaşandığı şampiyonayı yerinde izlyen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan WSF Genel Kurulu’nda başkan seçildi.

Başkan Esat Delihasan, genel kurulun ardığından yaptığı açıklamada, “Dünya karatesinin daha iyi yerlere gelmesi için bu taşın altına elimizi soktuk.” dedi. Delihasan, “İnanıyorum ki, gerek Türk karatesi gerekse dünya karatesi daha ileri aşamalara gelecek. Dünya Karate Federasyonu ile beraber hareket ediyoruz. Dünyada en eski ve en çok çalışılan stil Shotokan’dır. Beni başkanlık görevine layık gördükleri için genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum ve yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” diye ifade etti.

WSF Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Esat Delihasan (Başkan – Türkiye)

Ercüment Taşdemir (Genel Sekreter – Türkiye)

Adrian Popescu Sacele (Başkan Vekili – Romanya)

Yashar Bashirov (Asbaşkan – Azerbaycan)

Kakha Basili (Asbaşkan – Gürcistan)

Rossalin Rossalinov (Asbaşkan – Bulgaristan)

Hayrettin Hamurcu (Asbaşkan – Türkiye)