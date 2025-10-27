SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
SHOTOKAN’IN RUHU: FİZİĞİN ÖTESİNDE BİR KARAKTER YOLCULUĞU
YTKF, DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!
İşte, Tarih Yazan U23 Nesrin Baş’ın Kariyeri!
FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!
AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!
Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Yeni Salonunda İlk Kuşak Sınavını Gururla Gerçekleştirdi
DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.
Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret
Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!
FLAŞ! YTKF’DE MALİ DENETİM KURULU VE EĞİTİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI
TÜRK SAVAŞ SANATI BAGATUR’UN TUĞ SEMİNERİ YAPILDI

Türk Savaş Sanatı, Bagatur Tuğ Semineri Aydın Nazilli’de Yapıldı.

Haber Merkezi

Türk Savaş Sanatı Bagatur’un Tuğ semineri ve sınavı 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Aydın Nazilli’de yapıldı.

Seminerde savaş sanatının mücadeleci ruhu hayat buldu. Bagatur Dünya Merkezi’nde 14 il katılımı ile gerçekleşirken, yaklaşık 75 öğrenci (Alp) bu seminerde terfi etti.


Türk’ün öz savaş sanatı olarak ortaya çıkan ve çalışmalarını bir disiplin içinde yürüten Bagatur, bir çok il ve yurt dışında aktif olarak mücadele veriyor. Nazilli’de Dünya Merkezi bulunan savaş sanatının etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.

Kağan Hüseyin Yabir, Alplerin seminere ilgisinin iyi olduğunu ve çalışarak geldiklerini ifade etti. Alplerin kendilerini yenileme imkanı bulduklarına dikkat çekerek, “Hepsine başarılar diliyoruz” diyerek sözünü tamamladı.

 

