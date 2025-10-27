TÜRK SAVAŞ SANATI BAGATUR’UN TUĞ SEMİNERİ YAPILDI

Türk Savaş Sanatı, Bagatur Tuğ Semineri Aydın Nazilli’de Yapıldı.

Türk Savaş Sanatı Bagatur’un Tuğ semineri ve sınavı 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Aydın Nazilli’de yapıldı.

Seminerde savaş sanatının mücadeleci ruhu hayat buldu. Bagatur Dünya Merkezi’nde 14 il katılımı ile gerçekleşirken, yaklaşık 75 öğrenci (Alp) bu seminerde terfi etti.



Türk’ün öz savaş sanatı olarak ortaya çıkan ve çalışmalarını bir disiplin içinde yürüten Bagatur, bir çok il ve yurt dışında aktif olarak mücadele veriyor. Nazilli’de Dünya Merkezi bulunan savaş sanatının etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.

Kağan Hüseyin Yabir, Alplerin seminere ilgisinin iyi olduğunu ve çalışarak geldiklerini ifade etti. Alplerin kendilerini yenileme imkanı bulduklarına dikkat çekerek, “Hepsine başarılar diliyoruz” diyerek sözünü tamamladı.

