Türkiye, 6 Sıklette 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları İçin Kota Kazandı

Türkiye, Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası nda 5’i altın 12 madalya kazandı. Türkiye, genel sıralamada Avrupa 2’ncisi oldu. Şampiyona sonunda Türkiye, 6 sıklette 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen şampiyonaya İtalya’nın Bari kenti evsahipliği yaptı. Toplam 239 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, 13’ü erkek 7’si kadın olmak üzere sporcu ile temsil edildi. Ay-yıldızlı sporcular şampiyonayı 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, şampiyonayı kadın takım, erkek takım ve genel sıralamada Avrupa 2’ncisi olarak tamamladı.

Şampiyonada, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K42 75 kiloda Mehmet Serkan Serpici, K42 +75 kiloda Sefer Tayyip Harputlu, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz altın madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı. Erkekler K43 75 kiloda Yusuf Yünaçtı ile K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut Avrupa 2’ncisi oldu. Erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan, K44 75 kiloda Fatih Çelik, K42 61 kiloda Nail Karadaş, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile Seçil Er bronz madalya kazandı.

En yüksek sayı olan 6 kota hakkı kazandık

Türkiye, İtalya’da ettiği derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için en yüksek sayı olan 6 kota hakkı kazandı. Bir ülkenin en fazla 6 kota elde edebileceği paralimpik oyunlarda Türkiye tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K 44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut ülkemizi Tokyo’da temsil etme hakkı kazandı.