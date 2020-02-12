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  • Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 239 madalya…
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    13 Şubat 2020

    tarihinde eklendi.

Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 239 madalya…

SİYAHKUŞAK

Türkiye Taekwondo Federasyonunun evsahipliğinde 03-07 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası sona erdi. Türk sporcular 63’ü altın olmak üzere 239 madalya kazandı.

7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’na 52 ülkeden 2 bin 200 civarında sporcu katılırken turnuvada sporcular büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde yarıştılar. Türk sporcular, tüm kategorilerde 63’ü altın, 61’i gümüş ve 115’i bronz olmak üzere 239 madalya elde etti.

Türk taekwondocular, olimpik puanın da dağıtıldığı büyükler kategorisinde 6’sı altın, 4’ü gümüş ve 12’si bronz olmak üzere toplam 22, gençler kategorisinde 9’u altın, 10’u gümüş ve 23’ü bronz olmak üzere toplam 42, yıldızlar kategorisinde 12’si altın, 16’sı gümüş ve 32’si bronz olmak üzere toplamda 60 madalya elde etti. Türk sporcular, poomsae kategorisinde ise 36’sı altın, 31’i gümüş ve 48’i bronz olmak üzere 115 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İstanbul’da harika bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi. Başkan Şahin, “Üst üste 7’ncisi düzenlediğimiz Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının sonuna geldik. Bu turnuva bizim markamız oldu. Burada 52 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Katılımcı ülkeler çok güzel duygularla ülkemizden ayrılıyor. Sporcularımız çok iyi sonuçlara imza attılar. Burada ülkemizi en iyi şekilde tanıttık. Mücadele eden herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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