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  • Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili bir mesaj yayımladı.
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    12 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili bir mesaj yayımladı.

SİYAHKUŞAK

Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde yer alan terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı.

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmeyi ve bölgeye barış ve huzuru getirmeyi amaçlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Yönetim Kurulu adına bir destek mesajı yayımladı.

Başkan Esat Delihasan, TKF Yönetim Kurulu adına yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak ve milletimizin bekasını garantiye almak adına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı.

Terörle mücadele kapsamında başlatılan bu harekatta kahraman Mehmetçiklerimize ve bu harekâtta Türkiye’yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

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