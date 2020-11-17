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    18 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

Türkiye Kristal Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor…

SİYAHKUŞAK

Türkiye Kristal Küre Ödülleri’nde “Yılın Sporcusu” için dövüş saanatları camiasından tam 3 aday var. Haydi seç adayını ve yıla damga vuran sporcunu belirle!

Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buluyor. Adayların belirlenmesinin ardından oy verme işleminin başladığı Kristal Küre Ödülleri’nde Milli karatecimiz Muratcan Deniz, Dünya KıckBoks Şampiyonu Cengizhan Kuru ve Dünya Taekwondo Şampiyonu Kübra Dağlı’da yer aldı. “Yılın Sporcusu” kategorisinde aday gösterilen üç sporcuda dövüş sanatları camiasından çıkarken belirleyeceğiniz adaya 30 Kasım’a kadar oy verme işlemi devam edecek.

Ülkemizde prestijli ödüller arasında yer alan Türkiye Kristal Küre Ödülleri için için www.kristalkureodulleri.com adresinden adaylara oy verilecek. Yılın sporcusunu seçebilmek için üyelik işleminin ardından adayınızı belirliyorsunuz.

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