TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR

istanbul escort
TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI
Tokyo’da start alan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Team Türkiye Olimpiyat kadromuz, 18 spor dalında 50 kadın, 58 erkek, toplam 108 sporcudan oluşurken 23 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.
Dünya çapında milyonlarca sporcu, antrenör, teknik ekip ve sporseverin büyük bir heyecanla beklediği fakat seyircisiz gerçekleşen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Team Türkiye kafilemiz yıllar süren hazırlık süreci ve özverili çalışmalarının karşılığını almak, Olimpiyat tarihimizde iz bırakmak için Tokyo’da mücadele ediyor.
İki yılı aşkın bir süre devam eden kota alma süreci 5 Temmuz’da tamamlanırken, milli sporcularımız 18 spor dalında 108 kişilik kota kazanmayı başardı.
Milli sporcularımız ülkemizi artistik cimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, taekwondo, voleybol, yelken ve yüzme spor dallarında temsil edecek.
Kadınlar boksta ilk kez mücadele edeceğimiz Oyunlarda karate spor dalı ilk kez yer alacak.
Yorum Yaz