Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor: Genç Karateciler Sahneye Çıkıyor!

Haber: Vasfi Aşçı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından hayata geçirilen Türkiye Yıldızlar Ligi, 21-23 Kasım 2025 tarihlerinde start alıyor. Üç etaptan oluşacak bu büyük organizasyon, genç karatecilerin gelişimi ve karatenin ülke genelinde yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Federasyon yetkililerinden alınan bilgilere göre, ligin ilk etabı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Ankara ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İkinci etap 27-29 Aralık 2025 tarihlerinde, final etabı ise 9-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bu proje ile amaçlanan; genç sporcuların rekabet gücünü artırmak, müsabaka tecrübesi kazandırmak ve karateyi Türkiye genelinde tabana yaymak.

Final etabının ardından her kategoride ranking puanları hesaplanacak ve birinci olan sporcular, Karev Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde ücretsiz kampa katılma hakkı elde edecek. Bu kamp, geleceğin milli sporcu havuzuna dahil olmak isteyen genç karateciler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Federasyon, kayıt sürecinin devam ettiğini ve kulüplerin başvurularını zamanında tamamlamasının organizasyonun sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Hakem görevlendirmeleri ve maç programlarının düzenli şekilde hazırlanabilmesi için kayıtların ivedilikle tamamlanması gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye genelinde kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği lig, karateye yeni bir enerji ve dinamizm kazandıracak. Federasyon yetkililerinin de altını çizdiği gibi:

“Bu lig, sporcularımıza yeni bir heyecan, kulüplerimize ise büyük bir dinamizm katacak.”

Türkiye Yıldızlar Ligi, yalnızca bir turnuva değil; geleceğin milli sporcularını yetiştirecek güçlü bir altyapı hamlesi olarak öne çıkıyor.

#VasfiAsci #vasfiasci_Photography #TürkiyeYıldızlarLigi #KarateFederasyonu #KaratedeYeniDönem #GençKarateciler #YıldızlarLigiBaşlıyor #KarateTutkusu #MilliTakımYolu #KarateAilesi #KarateTürkiye #SporunGücü #GeleceğinŞampiyonları #KarateBirAşk #DisiplinVeMücadele #KarateyleBüyüyoruz #KarateRuhu