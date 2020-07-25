Yarını Hesaplamadıkça Ne Diye Uğraşıyoruz ki!

Arkadaşlar ve sayın antrenörlerimiz boşuna sen-ben muhabbetine girmeyelim derim, yanlışlıklar var, dünde yapıldı, bu günde yapıldığı doğrudur. Şu anki durum yok olmamak için birlik beraberlik günüdür, mevcut sistem çökmüştür.

Wushu sporu yeniden canlanıp hayat bulması ve aktif olarak wushu kungfu tabanına hitap edebilmesi için sistemi komple değiştirmek için mücadele edilmesi gerekmektedir.

Spor evrensel bir dildir. Bunu nasıl kullanacağına sen karar verebilirsin, ancak unutulmamalı ki, uluslararası arenada inandığın değerleri yüceltmelisin, insanları kazana bilmelisin, bu inancının gereğidir. Başörtüsü yasağı dünyada yok, islam ülkeleri hali hazırda yasak olmadan girebiliyor, Dünyada ki uygulama tüm kıta federasyonlarını bağlar, burada asıl olan ise, ne yaptığını bilmemek ve bilmeden yapılan hataların ceremesini değerlere yüklemek sizi haklı çıkarmaz, o nedenle kimseyi salak yerine koyup kendinizi inandırdığınız gibi herkesinde inanmasını beklemek çok da etik değil.

Sistem değişmediği sürece kimin geldiği veya gittiği önemli değil. Bu günkü mevcut durum kişisel yönetim şeklidir, kurullarda kimin olduğunun önemi yoktur, bu gün önümüzdeki, şampiyonalara gidecek takım bile aslında bellidir ve sadece yapılan maçlar süreci uzatmak ve delege toplamak için iyi bir süreçtir.

Wushuda Yönetimden başlayarak değişiklikler olmadıkça ve bu değişiklikler ile yetkileri bölgelere dağıtmadıkça, federasyon kulüpleri kurmak ve kapatmak işletmekden vazgeçip, asli görevi milli takımı ve tabanı güçlendirme işlerini ve tanıtım faaliyetlerini adil bir şekilde yapmadıkça uğraşlar beyhude.

Ulusal ve uluslararası faaliyetleri ülke başarısı yanında uluslararası arenada da etkin olmak için kullanmadıkça, yıllık faaliyetleri iyi koordine edip, il bölge ve Türkiye şampiyonaları, bölgeler arası şampiyonalar, kulüpler arası şampiyonalar yanında lig ve profesyonel organizasyonlar yapılmadıkça, kim gelmiş kim gitmiş ne önemi var ki.