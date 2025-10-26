SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
SHOTOKAN’IN RUHU: FİZİĞİN ÖTESİNDE BİR KARAKTER YOLCULUĞU
İşte, Tarih Yazan U23 Nesrin Baş’ın Kariyeri!
FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!
AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!
Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Yeni Salonunda İlk Kuşak Sınavını Gururla Gerçekleştirdi
DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.
Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret
Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!
FLAŞ! YTKF’DE MALİ DENETİM KURULU VE EĞİTİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI
DARICA’DA 3. ETAP GELİŞİM LİGİ
YTKF, DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu Start Verdi…

YTKF DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!


Haber: F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF), 25.10.2025 tarihinde  Merhum İbrahim Altınova’yı andı, Dan denkliği ve Dan sınavını Almanya’da gerçekleşti. YTKF’nin 2025 yılı faaliyet proğramında yer etkinlik Köln kentinde bulunan Hara Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Yapılanma sürecinin akabinde YTKF’nin bu etkinliği yurtdışında karate yapan sporcu ve antrenörlerimiz için çatı kuruluş olarak ivme kattı. Yetkililerin Sensei İbrahim Altınova adına anma günü düzenlemesi taktirle karşılandı.

Federasyonun kuruluşundan sonra Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci’nin yanında kurucular arasında görev alan merhum Altınova’nın katkıları unutulmadı. Yaptığı hizmet ve çalışmalar bir daha gündeme gelirken Başkan Değirmenci, YTKF Kurulları ve katılımcılar tarafından hayırla anıldı.

Almanya merkezli federasyonun Dan denkliği ve Dan sınavının 2025’in son çeyreğinde gerçekleşmesi gelecek faaliyetlere start oldu. Yurtdışı Türklerinin çatı kuruluş olarak YTKF ile kontağı bir kez daha önem kazanırken TKF ile kardeş kuruluş olması önemli bir resmiyet oluşturdu.   

