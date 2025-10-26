Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu Start Verdi…

YTKF DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!



Haber: F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF), 25.10.2025 tarihinde Merhum İbrahim Altınova’yı andı, Dan denkliği ve Dan sınavını Almanya’da gerçekleşti. YTKF’nin 2025 yılı faaliyet proğramında yer etkinlik Köln kentinde bulunan Hara Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Yapılanma sürecinin akabinde YTKF’nin bu etkinliği yurtdışında karate yapan sporcu ve antrenörlerimiz için çatı kuruluş olarak ivme kattı. Yetkililerin Sensei İbrahim Altınova adına anma günü düzenlemesi taktirle karşılandı.

Federasyonun kuruluşundan sonra Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci’nin yanında kurucular arasında görev alan merhum Altınova’nın katkıları unutulmadı. Yaptığı hizmet ve çalışmalar bir daha gündeme gelirken Başkan Değirmenci, YTKF Kurulları ve katılımcılar tarafından hayırla anıldı.

Almanya merkezli federasyonun Dan denkliği ve Dan sınavının 2025’in son çeyreğinde gerçekleşmesi gelecek faaliyetlere start oldu. Yurtdışı Türklerinin çatı kuruluş olarak YTKF ile kontağı bir kez daha önem kazanırken TKF ile kardeş kuruluş olması önemli bir resmiyet oluşturdu.