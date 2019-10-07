Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu(YTKF) Başkanı Seçiyor…

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu(YTKF), Başkan İlhan Değirmenci’nın istifasının ardından yeni Başkanını belirlemek için seçime gidiyor. Federasyonun Kurucu Başkanı Değirmenci 04.09.2019 tarihli yazılı açıklamasında görevinden istifa etmişti.

Seçim hazırlıklarının başlamasıyla birlikte bir an önce başakanına kavuşmak isteyen YTKF, Almanya’nın Köln şehrinde yapacağı ilk toplantıda yeni başkanını seçecek. Toplantı için belirlenen 16.10.2019 tarihinde adaylar seçime girecek. Yeni başkan, federasyonu daha ileri taşımak ve yurtdışında karatenin geniş kitlelere yayılması ve hizmetlerin bir çatı altında mücadelesi için çalışacak.

Görevinden ayrılan İlhan Değirmenci daha önce yaptığı açıklamada YTKF’yi ileri seviyeye taşımak için gençlere fırsat vermek üzere yol açtığını belirtmişti. Öte yandan Değirmenci’nin federasyona desteğinin devam etmesi bekleniyor.