Eyüp Gözgeç, “Bayanlarımız Romanya’da tarih yazdı.”

Romanya’da gerçekleşen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’na Milli Takım, toplamda 3. altın, 3. gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Kadınlar, takım halinde birinci olurken, erkekler ise 3.’lük kürsüsüne çıktı.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, “2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda çalışmalara devam ediyoruz. Bu gençlerin bir çoğunu 2020 Olimpiyatları’nda göreceğiz. Bayanlarımız burada tarih yazdı. Bu gençlerle daha çok büyük başarılar elde edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan Türk boksu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.