SİYAHKUŞAK, rahmetli Ramazan Çeliktürk hocamızla daha önce bir röportaj çalışması yaptı. “KAJU KENBO BENİM ÖZÜM”

SİYAHKUŞAK, rahmetli Ramazan Çeliktürk hocamızla 2011 yılı içinde bir röportaj çalışması yaptı. Yayın yönetmenimiz F. Vural Yılmaz ve o dönem yazarımız Sensei Sadettin Özgenç ile Çeliktürk hocayı Esenler’deki kulübünde ziyaret ettik.

Ayrıca orada hocanın bir misafir hocamız daha vardı ki oda rahmetli Sensei Kenan Aydın hocamızdı. Güzel bir gündü ve rahmetli hocamızla aynı güzellikte söyleşimiz oldu. Ramazan hoca yönetmenimiz Vural Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Hocamıza Allah tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Camiamız bir değerli ustasını kaybetti, fakat adının ve öğretisinin yaşayacağı konusunda süphemiz yok. Bizde hocanın anısına ogün yaptığımız ropörtajı siz değerli okur ve ziyaretcilerimize sunuyoruz. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun…

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