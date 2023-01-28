AVRUPA KITASINDA WUSHU KUNGFU YENİDEN YAPILANIYOR…

Avrupa kıtasında Wushu Kungfu da yeniden yapılanıyor, “olan ise yıllardır wushu sporunun gelişmesi için uğraşan hayal kırıklığına uğrayan antrenörler ile sporcu yetiştiren kulüplere oluyor”.

Dünya Wushu Federasyonu Wushu sporunun yayılması ve gelişmesi amacı ile 2019 yılında yapılan kongrede bir dizi kararlar aldı, bunu sırası ile uygulamaya koymak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Federasyon yönetimi ve yeni başkanın en önem verdiği konu olan Olimpiyatlar ve olimpiyatlarda yer alama kriterlerini yerine getirmek amacı ile Dünya ölçeğinde IOC nin tanıdığı tüm organizasyonlarda yer almak ve ana branş listesine dahil olarak sürekliliği sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor…

İWUF, 2019 ve 2020 de yaptıkları görüşmelerle, FİSU, ISF ve Gençlik oyunlarında artık ana branş olarak kabul edildi.

Yapılan bu kabullerle yetinmeyen İWUF dünyada daha fazla ülkede var olmak ve izleyici kitlesini artırma yönünde ilerleme kaydederek, 2019 yılı itibari ile üye sayısını 157 ülkeye çıkardı.

Wushu EGS sitemi ile Wushu, Tai chi, Wing Chun sitemlerinin kayıt sistemini teke indirir iken, WushuTv ile de yapılan tüm yarışmaları canlı ve kalıcı olarak yayınlayarak bilinci artırmak yanında aynı anda tüm dünya ile paylaşıyor.

Pandemi ile birlikte başlayan online eğitimler verdi, eğitmenler İWUF’un organize ettiği şampiyonalarda derece yapan sporcular yanı sıra, Dünya da derece yaptıran antrenörler aracılığı ile kıtalardan da eğitmenleri siteme dahil ederek bilgiyi tek elden, doğru eğitimleri ülke federasyonlarına ve sporcularına sunuyor.

WushuTV de Sanda ve Taolu eğitimleri yanında oyun kuralları ile çocuk eğitimleri konusunda temel eğitimler sunmaya devam ediyor.

İWUF’un 2022 yılında Endonezya’da yapılan Dünya gençler şampiyonası 2026 Dakar’da yapılacak olan Dünya Gençlik Oyunları’nın bir provası oldu, bu nedenle 2026 da Dakar’da Wushu olimpiyatlar için artık hazır diyebilecek, böylece 2028 de yapılacak olimpiyat oylamasına eli güçlü katılmak istiyor.

Tüm bu olumlu gelişmelerin tam tersi Avrupa da wushu da sil baştan yenilenme süreci başlamış oldu.

Dünya Wushu Federasyonu’ndan daha eski kuruluş tarihi olan ve 2015 yılına kadar Dünya Wushu Federasyonu’na yön veren, Avrupa Federasyonu, 2015 den sonra duraklama ve 2020 de durma noktasına geldi ve sonunda kopmalar parçalanmalar peşi sıra geldi.

Avrupa da 45 üye ülke federasyonu olan EWUF, daha da büyümek ve gelişmek yerine uzun zaman içinde görevde olmanın rehaveti ile federasyonu şirkete çevirerek, sonun başlangıcını böylece başlatmış oldu.

1990 lar da, olan eğitim ve gelişim boyutu 2010 yılında daha fazla kazanmak yerine, küçük olsun benim olsun yoluna gidilmesine, imkanı olmayan ülkeler seyirci kaldı. Seyirci kalmak durumuna düştü.

Yukarıda bahsettiğim süreçler yaşanırken Avrupa kıtasını daha derinden etkileyen ekonomik kavgalar sonucu oluşan güç dengeleri de önce Fransa ve İtalya’nın kopmasına, Belçika’nın uzaklaşmasına kadar vardı, EWUF yönetimi bunu toparlamak yerine, başta Türkiye gibi yükselen değeri kendi artılarına kaydetmek yerine, daha küçük ülkelerle (yüzölçümü ve nüfusu itibari ile) Baltık ülkelerini birliğini kurarak Rusya’nın arka bahçesi çevirdiler ve Belçika ile Türkiye’nin öncülüğünde birçok ülke buna sessiz kalmadı yeni bir yapılanmaya giderek Avrupa da ki bu bölünme ile faaliyetler durma noktasına geldi.

Dünya (İWUF) federasyonu genişleyerek eğitimlerini artırarak büyürken, Avrupa kıta federasyonu olan (EWUF) durma noktasına geldi, Dünya ölçeğinde wushu büyürken oluşan ekonomik büyüklük ve buna paralel büyüyen pastayı kimseye kaptırmamak üzere EWUF u şahsi şirketi gibi işletme düşüncesinde olan İngilizler ve onların sporcu kaynağını sağlayan Rusların da desteği ile, Avrupa kıta federasyonu bitme noktasına geldi, Pandemi süreci de kalan birlikteliği de iyice yıktı içerideki çarpık yapılaşma Ukrayna-Rusya savaşı ile gün yüzüne çıktı.

Avrupa kıtasında meydana gelen gelişmelerden sonra Dünya federasyonu kıta federasyonu yetkisini de kaldırdı böylece CAS ( Avrupa Spor Mahkemesi) süreci başladı.

Pandemi sürecinden sonra, Avrupa Wushu Federasyonu yeniden toparlanmaya, daha önce İngiltere’de kurulan şirketten vaz geçerek, Ağustos-Eylül 2022 itibari ile Letonya’da federasyonu yeniden teşkil etmeye çabalasa, Ekim Ayında Atina’da Kongre yapsa da başarılı oldukları söylenemez, Dünya federasyonu aralık 2022 de aldığı yeni bir karar ile eski federasyon (EWUF) ile yeni kurulan (EUWUF) federasyonlarını devre dışı bırakarak Asya, Afrika ve Amerika kıta federasyonlarından 3 kişilik komisyon kurdu, komisyon Avrupa da ki ülke federasyonları ile görüşmeler yaparak, 2023 yılı faaliyetlerini yapmak ve Avrupa federasyonunu yeniden teşkil etmek üzere çalışmalar yapacak ve yeni federasyon süreci tamamlanana kadar komisyon görevini sürdürecek.

Avrupa kıtasında, gelinen süreçte görülen o ki, kişilerin her ne kadar hesabı geçmişi olsa da, yanlış olan hesap bir noktada bitiyor, olan ise yıllardır wushu sporunun gelişmesi için uğraşan hayal kırıklığına uğrayan antrenörler ile sporcu yetiştiren kulüplere oluyor.

Kemal YOLCU