SPORCULARIN RSORTZ KAYDI

Rsortz’a kaydolmak, Türkiye’de yeni moda kulüplerin yapması gereken ve Avrupa’ya entegre olacak sistemleri federasyonlar yapıyor, başka açıdan baktığında güzel bir olay, kulüpler uğraşmak zorunda kalmayacak. Yarın bir yurt dışı faaliyet olduğunda, bunu nasıl yapacağım, nereden yapacağım diye düşünmeyecek, o nedenle tebrik etmek lazım federasyonu.

Sporun evrensel bir dil olduğu uluslararası arenada bilinen bir gerçek, bunu yaparken de sivil toplum kuruluşu olarak ve veya kişilerin birlikte organize olarak spor yapılarının, insanlara kendilerini ifade etme, kendilerini uluslararası arenada gösterme, uluslararası alanda kendilerinin var olduğunu gösterme açısından güzel bir etkinlik de diye biliriz.

(WFMC) Uluslararası organizasyona gittiğimde şunu gördüm ki oradaki kulüpler, sporcular, antrenörler, veliler hiç fark etmiyor, (milli takımı bundan ayrı tutarak söylüyorum) içinde çocuk, baba, dede aynı modda, aynı mantıkta bir nevi eğlence amaçlı olarak sporunu yapabiliyor, yarışmalara katılabiliyorlar. Herkes kendi yaş grubuna uygun olarak bunu yapıyor, spordan amaçta aslında u değilmi, her ne kadar performans olsa da, ülkemizde de bunun niye olmadığı konusunda benim çok düşüncem var, ama varın siz de biraz düşünün niye böyle diye. Maalesef uluslararası arena ile spora bakış açımız biraz daha farklı, ulusal bazda aktif olalım, sayısal verilerin sağlıklı olmasını sağlayalım yeterlimi diyoruz şimdi…

Sporun hayat boyu sağlık, eğlenceli yarışma olması gereken bir sistem diyoruz, biz kulüp olarak uluslararası kayıt için 40 Euro verdik kaydolduk tabii biraz uğraştık, ama siz şanslısınız federasyonumuz sizin adınıza herkesi kaydediyor uğraşmıyorsunuz herkes mutlu oluyor ne güzel, işte Federasyon’un farkı ayrı bir hizmeti de sizler adına yürütüyor…

Kemal YOLCU

