WUSHU’DA AVRUPA MARATONU SONA ERDİ…

Türkiye yeniden başlaya bilir mi?

Benim demeye başlandığı süreçlerden neden ise hep hüsranla biten sonuçlar ortaya çıkıyor…

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2010 da Avrupa da Antalya da yapılan, Avrupa kongresi ve kongrede alınan ve radikal olarak sayılan karar ile ikinci başkanlık kararı çıktı, Türkiye Wushu federasyon başkanı Ebubekir Hocaoğlu İkinci başkan olarak seçildi, aslında bu süreç bir radikal açılım idi ve hedef hem Avrupa’da yer edinmek akabinde Dünyada da söz sahibi olmak idi, yeniden yapılanma ve değişim süreci olarak da görülse de yeniliklere, değişime direnen iç dinamikler bunu çok da hoş karşılamadılar, Hocaoğlu’nun Avrupa ya yerleşip Dünya’ya sıçraması Avrupa’nın dinamiklerini yerinden oynatacaktı ki, bunu engellemek için yeniliklere açık olan genel sekreter Türkiye adına alınacak yüklüce para paylaşımının adına devre dışı bırakılarak, Ewuf merkezi İngiltere’ye taşındı ses sizce, sporcu ve para gücünü elinde tutan Rusya ikinci başkanlığı da devre dışı bıraktı , ancak asıl kontrol Rusya’nın eline geçti ki Rusya aynı zamanda Dünya federasyonunda, Avrupa adına ikinci başkan olarak görev aldı.

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(Aslında Avrupa’nın dünyada söz sahibi olması çok normaldir, kısaca Avrupa Wushu Wushu federasyonu (EWUF) kuruluşu 1985, Dünya Wushu federasyonu (İwuf) kuruluşu 1990)

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2010 da yaşanan ve sıradan görünen olay, 2011 de dünya wushu kongresinde farklı bir süreç yaşanmasına ve Türkiye’de 2010 da yapılan Dünya federasyonu kongresinde, Avrupa federasyon başkanı, Dünya başkanlığına aday oldu, biz hep bunu bir başkanlık için mücadele olarak görsek de aslında burada dünyaya demokrasi oyunu oynanıyor idi, biz ülke olarak Çin den taraf olduk Avrupa’ya karşı olduk, Avrupa’daki gücü kırmak ve tüm kıtayı kontrol etmek için 2010 da ele geçirip de kullanamadığımız ve bizim içeriden onların dışarıdan yaptığımız darbe ile elimizden giden Avrupa’nın ikinci başkanlık yetkisine, katkı sağlamak için Türkiye’de de değişikliğe gidildi 2010 Kasım ayındaki seçimli mali genel kurulda Abdurrahman Akyüz başkan oldu, Ebubekir Hocaoğlu oyundan devre dışı edildi ve kendimizin kurduğu sitem kendi elimizle yok edildi. 2011 de ki kongrede ise Türkiye Wushu federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, Dünya Wushu federasyonu yönetimine girdi.

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(Ebubekir Hocaoğlu bilgi birikim eğitim, birkaç dil bilmesi ve Avrupa da yetişmiş entelektüel birikime sahip olması ile çok rahat diyalog kurabilen ve Avrupa ile dünyadaki insanların yaşam ve algılarını iyi bilen ona göre davranan kişiliğe sahip idi.)

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Avrupa’da güç dengeleri bir yöne itilecek ve rahatlıkla elde edile bilecek durumda idi, Avrupa daki ulusal federasyonların, Türkiye’den destek istemeleri ve bu desteği aldıklarında Avrupa’daki yapıyı değiştirme çabaları gücü Türkiye de toplama gayretleri bunun açık göstergesi idi, (2011 de bunu açık ca teklif ettiler) ancak Türkiye’nin Dünya’da yer alması ve bu desteği vermemesi ile ülke federasyon başkanları hayal kırıklığına uğradı. Avrupa’daki ulusal federasyonlar, bu defa Avrupa kendi içinde yeniden yapılanarak tüm yetki ve güçü bir noktada (Rusya) topladı, burada sadece Türkiye değil aynı zamanda Fransa ve İtalya’nın da devre dışı kalmasının da bu süreç de etkisi büyük, 2012 de Avrupa federasyonunda ve 2013 de ki Dünya Wushu federasyonunda bu defa Avrupa Wushu federasyon başkanı yerine ikinci başkanlığa Rusya ve yönetimine Romanya, Hollanda ve Portekiz den girenler oldu 2015 de tüm dengeler değişti.

Avrupa ile 2012 de başlayan kavga, 2013 de su yüzüne çıktı ve Türkiye ile Avrupa arasındaki kavgada artık kutuplaşma noktasına vardı.

Hani derler ya baştan İlk Düğmeyi Yanlış iliklemek, sona gelince kendini gösterdi.

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(istenmeyen bir sonuçla neticelenen işlerin o noktaya gelmesinin nedenini ifade eden söz. Aslında problemlerin çözümü için başlangıç noktasını gösteren işaret.)

Wushu da, hem Türkiye için, hem de Avrupa için yaşanan olaylar paralellik gösteriyor aslında, yok bir birlerin den farkı diye biliriz.

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Avrupa merkezi Belçika’da bulunan merkez İngiltere’ye taşınarak özel şirket gibi Avrupa federasyon başkanı üzerine kayıt yapıldı ve özel şirket gibi tüm gelirler belli kişilerin kontrolünde kaldı, daha önce Avrupa federasyon genel sekreterliği görevinden Türkiye ile olan ilişkiler nedeni ile görevden ayrılan patrik ve Avrupa yüzünden dünya yönetiminden ayrılan Akyüz “Düşmanımın düşmanı dostumdur”, düşüncesinden yola çıkarak birlikte önce balkan federasyonunu üzerinden Avrupa’ya karşı çalışma yaptılar bu olmayınca da bu defa Avrupa Wushu federasyonunun İngiltere’ye taşınmasından doğan yasal boşluk dan yararlanarak yeni bir Avrupa Wushu federasyonu kurdular, (Euwuf) ve hukuki savaşlar başladı, 2 yıl süren hukuk süreci sonunda Avrupa Wushu Kungfu federasyonu merkezi Letonya’ya taşınarak İwuf’un tüzüğünün 23.1 maddesinde belirtilen yasal düzene uygun hale getirildi, 10 kasım da ise yeni başkanını seçerek yanlış iliklenen gömlek düğmeleri düzeltmek yerine Letonya’ya taşınan merkez ile gömleği değiştirerek düğmeleri düzgün iliklemeye ve İwuf un 23.1 madde de belirtildiği gibi yasal bir yol izlemeye hem İwuf un hem de IOC nin yasalarına uygun yola devam etme kararı aldılar.

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Kıssadan hisse 2010 da başlanan yanlış süreç, 2022 de sona erdiğine göre Artık Türkiye’nin de aynı düzlemde ve süreç de yaşanan sıkıntıları atlatarak yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi, Ukrayna, Rusya savaşı nedeni ile oyundan çıkan Rusya yerine tekrar Avrupa’nın sığınacağı liman olabilme şansı yakalayan Türkiye Wushu Kungfu federasyonu bunun için, 2010 kasım ayındaki zamana geri dönmeli ve 2022 kasım ayında yeniden başlamalı.