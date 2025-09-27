28 Haziran 1999 yılında resmi spor dalı olan Wushu her iki yılda bir yapılan Dünya Şampiyonası’na ilk 99’da katıldı. Bir Dünya ikinciliği İbrahim Özcan ile aldı, sonraki yıllarda çeşitli madalyalar olmasına rağmen altın madalya 2007 yılında ilk defa sanda’da altın madalya Hüseyin Dündar’la geldi. Ülkemiz Dünya klasmanında üst sıralara çıktı, ilk 10 içerisinde bulundu.



Daha sonra yapılan çalışmalar ve Çin’den gelen hocalarla 2010 yılında Avrupa Şampiyonası’nda büyük başarı geldi ve 2011 Yılında yapılan 11. Dünya Şampiyonası’nda ise Türkiye oynadığı dört final ile dünyada ilk beş sıraya yerleşti. 2006 yılında alınan Dünya altıncılığına baktığımızda var olan dünyanın en iyi ülkeleri için de Çin, Rusya, Vietnam ve İran gibi ülkelerle 2011 yılında da kafa kafaya dünyanın sayılı ilk beş ülke arasına girmeyi başardı ve 2011 yılında başka bir ilk yaşandı ve Taolu da ilk altı madalya ’da Elif Akyüz’le geldi ve Dünyadaki klasmanımız bu şekilde daha da perçinlenmiş oldu.

2013 yılı Dünya Şampiyonası’da 13, 2015 Dünya Şampiyonası ile sıralamada 18’lige ve 2017 Dünya Şampiyonası’nda ise 21 birinciliğe kadar geriledi. Aslında istatiksel olarak baktığımızda 99 da başlayan süre. 2006 yılında Dünya 6.lığına kadar çıkıyor ve 2006 dan 2011 e dünya 5. liğine yükselerek devam ediyor. Zirve zorlu ve çıkışlarda bir o kadar zor oluyor.

2025 yılında Taolu da madalyamız yok.

2013 den 2017 ye ise bir o kadar hızlı iniş süreci yaşayan Wushu bugün geldiğimiz noktada, yani 2025 yılında dünyada 156 ülkede resmi kayıtlı ülke dünya Şampiyonası’na 70-80’e yakın ülke katıldı. Brezilya’da yapılan 17. Dünya Wushu Şampiyonası’nda 31 ülke madalya alırken Türkiye bu sıralamada bir gümüş bir bronz madalya ile 19. sırada ve 2025 yılında Taolu da madalyamız yok. Taolu‘da 16 ülke madalya almış Türkiye’den sporcu madalya alamadı. Sanda da 24 ülke madalya aldı Türkiye sanda da 11. sırada. Genel klasman da ise daha önce de belirttiğimiz gibi 19. sırada yer aldı.

2020’li yıllar Wushu için pek de parlak gözükmüyor.

1999 yılında kurulan resmi spor dalı olan Wushu spor dalı 2006 yılında tek başına federasyon olarak, 2009 yılındaysa özel özerk federasyon oldu, bugün geldiğimiz noktada Wushu spor dalı çalışan il sayısı, katılan sporcu sayısı ve kulüp sayısıyla doksanlı yılların daha da ileri götürmesi gerekirken 2020’li yıllar Wushu için pek de parlak gözükmüyor. Ancak şunu biliyoruz ki Wushu nun gerçek potansiyeli bu değil!

Her yıl ülkenin bir çok ilini gezen, bir çok kişiyle birebir görüşen, Wushunun dününü ve bu gününü bire bir istişare etmiş, uzun yıllar Kungfu-Wushu sporunda sporculuk, antrenörlük, hakemlik ve yöneticilik yapmış biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye Wushu’sunun bugünkü durumu dünya klasmanında bu değil, süphesiz daha iyi olması gerekiyor.

2010’lu yıllardaki başarısını çok rahat elde edebilir…

1999 yılından bugüne yüzlerce Avrupa ve Dünyada derece almış ve Milli Sporcu olarak üniversite bitirmiş, bugün öğretmenlik yapan sporcularımız mevcut, antrenörlerimiz mevcut… Dünün Milli Sporcuları bugünün antrenörleri samimi bir şekilde bu spora eğilebilirlerse onların ellerinden tutulup önleri açılırsa ben inanıyorum ki Wushu spor dalı 2011 yılındaki dünyada almış olduğu başarı ve yapmış olduğu dört finali dört altınla taçlandırabilir. 2011 yılında almış olduğu Taolu da ki bir altını 1-2 altın 3-4 madalyaya çok rahat çevirebilir.

Wushu 2026 Dakar’dan sonra dünya ölçeğinde ve olimpiyatlar seviyesinde daha fazla rağbet görecek bugünden daha da ileri gidecektir. 2027 Filipinler Manila, 2029 Çin Macao bu trende Türkiye Wushu ekibi neden olmasın ki.

Saygılarımla

Kemal YOLCU