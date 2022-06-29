KULÜPLERİN YAPACAĞI BİR İŞLEM BULUNMADIĞINI BİLMEKTE FAYDA VAR!

Bireysel sporlar yapan kulüplerimizin işlem yapabilmeleri, kanunda belirtilen yasal süreçleri tamamlaya bilmeleri ancak GSB tarafından çıkarılacak yönetmeliklerin yayınlanması akabinde, Spor Federasyonlari’nın kendi yasal süreçleri ile birlikte, akabinde çıkaracakları talimatları resmi olarak yayınlamaları ile başlayacak.



Siviltoplum Kuruluşlarından Kulüplere gelen mesaj da, bir çok kişi sorular sormakta, ancak bu konuda şu aşamada kulüplerin yapacağı bir işlem bulunmadığını bilmekte fayda var, 7405 sayılı kanuni süreç kendi mecrasında işliyor.

26.04.2022 tarihinde çıkan 7405 sayılı kanun da da belirtildiği üzere, bireysel sporlar yapan kulüplerimizin işlem yapabilmeleri, kanunda belirtilen yasal süreçleri tamamlaya bilmeleri ancak GSB tarafından çıkarılacak yönetmeliklerin yayınlanması akabinde, Spor Federasyonlari’nın kendi yasal süreçleri ile birlikte, akabinde çıkaracakları talimatları resmi olarak yayınlamaları ile başlayacak.

Her ne kadar yönetmelikler beklenecek olsada mevcut spor kulübü derneği olarak faaliyet gösteren kulüplerin hiç bir işlem yapmadan faaliyetlerini kendi mecrasında sürdürebileceklerdir.

Kulüpler, Spor Federasyonlarının faaliyetleri ne katılmak isterler ise, federasyonun talimatlarına uygun işlemleri yapmak zorunda kalacak, faaliyetlere katılmayacak kulüpler dernek olarak devam edebileceklerdir…

Kemal YOLCU

Spor İşverenleri Sendikası Başkan Yardımcısı