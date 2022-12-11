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IBA’nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre ülkemiz 2022 yılını ikinci olarak tamamladı.
SİYAHKUŞAK

BOKSTA 2022 YILINI İKİNCİ OLARAK TAMAMLADIK

BOKSTA 2022 YILINI İKİNCİ OLARAK TAMAMLADIK

IBA(Dünya Boks Birliği), 2022 yılı faaliyet takviminin sona ermesi ile beraber tüm kategori ve sıkletlerin toplam puanlarının esas alındığı ülke sıralamasını yayınladı. IBA’nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre ülkemiz 2022 yılını ikinci olarak tamamladı.

Yayınlanan tabloda birinci sırayı toplamda 34.950 puan toplayan Amerika aldı. Topladığımız 31.650 puan ile ikinci olan ülkemizi 30.050 puan ile Brezilya takip etti. Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler ise sırasıyla 4.Kazakistan(27.500), 5.Küba(26.100), 6.İrlanda(24.750), 7.İtalya(23.950), 8.Ukrayna(23.650), 9.Ermenistan(22.450) ve 10.Rusya(21.800) olarak göze çarpmaktadır.

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