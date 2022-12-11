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IBA’nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre ülkemiz 2022 yılını ikinci olarak tamamladı.
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EYÜP GÖZGEÇ: “DÜNYA BOKSUNDA BİR TÜRK EKOLÜ OLUŞTURDUK.”

EYÜP GÖZGEÇ: “DÜNYA BOKSUNDA BİR TÜRK EKOLÜ OLUŞTURDUK.”

Dünya Boks Birliği’nin yayınladığı ülke sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. 2022 yılı faaliyet takviminin sona ermesi ile beraber tüm kategori ve sıkletlerin toplam puanlarının esas alındığı bu sıralamaya göre büyük başarı göster. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp GÖZGEÇ konu ile ilgili olarak açıklama yaptı, ”Artık Dünya Boksunda bir Türk Ekolü oluşturduk.” dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp GÖZGEÇ konu ile ilgili olarak, ”Artık Dünya Boksunda bir Türk Ekolü oluşturduk ve tarihimizde ilk defa ikinci sıraya yükseldik.” dedi. Gözgeç, “Uzun süren çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılık bulduğu dönemdeyiz. Yıllardır ektiğimiz tohumların şimdi meyvesini yeme vakti geldi. Bu başarı asla tesadüfen elde edilmedi. Planlı ve programlı çalışmalarımızın sonucu olarak Dünyada ikinci sırayı elde ettik.” diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına da değinen Eyüp Gözgeç, ”2023 yoğun geçecek. Avrupa Oyunları var. Paris’e gitmek için kota müsabakaları olacak.  2024 Paris’te çıtayı yükselttik, en az 4 madalya hedefliyoruz.” diye konuştu. Ayrıca GÖZGEÇ, ”Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, tüm sporcularımı

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