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DÜNYA ANTRENÖRLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE İSMET SAĞLAM ÖDÜL ALDI

DÜNYA ANTRENÖRLER GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE İSMET SAĞLAM ÖDÜL ALDI

Dünya Antrenörler Günü, Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (T.S.İ.İ.S.) tarafından 21 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen bir organizasyon ile değer buldu. Düzenlenen etkinlikte camiada uzun yıllar hizmet eden duayen isimler ödül aldılar…

Ödül alanlar arasında Taekwondo sporuna verdiği hizmet ile adını duyuran rekortmen İsmet sağlam hoca etkinlikte ödül aldı. İsmet sağlam ödülünü almak üzere kürsüye davet edilirken, Taekwondonun popüler spor olmasında katkıları olduğuna dikkat çekilerek, televizyon şovlarının vazgeçilmez bir ismi olduğu, dojoda hala antrenman yaptığı ve sporcu yetiştiren Türk sporunun efsane bir hocası olarak taktim edildi.

İsmet Sağlam ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Bu tertemiz topluma bir insan kazandırmanın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kıymetli evlatlarımızı dünyanın her tarafına yaydık. Türkiye’nin bizim Do ailesi dünya platformunda güzel bir yere sahip.” dedi. İsmet hoca, “Rekorlara devam mı?” şeklindeki soruya, “Ben sporcuyum, sporcu kalmak istiyorum, çıkacağım inşallah, Allah nasip ederse…” diye konuştu.

T.S.İ.İ.S. Başkanı Nihat Güler ve Mustafa Gürbüz organizasyonu ile gerçekleşen ödül töreninde İbrahim Öztek, Namık Ekin, Cevat Alp, Doğan Kılıç, Emin Boztepe, Nihat Yiğit, Yılmaz Aydın, Mustan Özkara, İsmail Gürbüz, Sadık Oflu, Cemal Çelik, Hayrullah Camadan, Mehmet Şahin, Hakan Alpay,Salih Çam gibi isimler ödül aldılar.

Antrenörlükte  40. Yılını doldurmuş duayen isimlere ödül verilirken efsane hocalar onure edildi ve adeta yıldızlar geçidi yaşandı.

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