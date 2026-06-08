TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU İLE İTALYA TAEKWONDO FEDERASYONU ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile İtalya Taekwondo Federasyonu arasında, uluslararası eğitim, gençlik projeleri, para taekwondo ve spor teknolojileri alanlarını kapsayan kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı.

Dört yıl boyunca yürürlükte kalacak anlaşma, iki ülke arasındaki sportif ve kurumsal ilişkileri daha da güçlendirecek.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile İtalya Taekwondo Federasyonu arasında önemli bir işbirliği protokolüne imza atıldı. 2026 World Taekwondo Grand Prix organizasyonu kapsamında Roma’da gerçekleştirilen imza töreninde, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ile İtalya Taekwondo Federasyonu Başkanı Angelo Cito anlaşmayı resmen hayata geçirdi.

Dört yıl süreyle yürürlükte kalacak olan protokol; uluslararası eğitim kampları, Erasmus+ projeleri, gençlik hareketlilik programları, para taekwondo faaliyetleri ve spor teknolojileri alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını öngörüyor.

İki ülke federasyonu arasında bilgi, deneyim ve teknik uzmanlık paylaşımını artırmayı hedefleyen anlaşma sayesinde sporcular, antrenörler ve yöneticiler için yeni uluslararası fırsatlar oluşturulacak. Ayrıca ortak eğitim programları, kamp organizasyonları ve uluslararası projelerle taekwondonun gelişimine katkı sağlanacak.

Protokolün, Türkiye ve İtalya taekwondo camiaları arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını daha da güçlendirmesi beklenirken, gelecekte gerçekleştirilecek ortak projeler için de güçlü bir temel oluşturacağı ifade edildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile İtalya Taekwondo Federasyonu arasında kurulan bu stratejik ortaklık, Avrupa taekwondosunun gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.