Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen WT Grand Slam Şampiyonları Serisi 1. Eleme Müsabakaları başladı.

Toplam 3 gün sürecek WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. Eleme Müsabakaları’nda ilk 3’e giren sporcular sene sonunda yapılacak olan WT Grand Slam Final Müsabakasına katılmaya hak kazanacak.

Sporcular bu müsabakalarda final müsabakası kotasının yanı sıra aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım yolunda olimpik puanlar da kazanıyorlar.

1. GÜN

İlk gün Türkiye adına 5 sporcu mücadele ederken erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım yıl sonunda yapılacak final müsabakalarına kota almayı başardı.

Organizasyonda ilk 3’e giren sporcuların kota almayı başardığı müsabakalarda Hakan Reçber altın, Rukiye Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

İlk gün mücadele eden sporcularımızdan erkekler 68 kiloda Berkay Akyol dördüncü olurken, bayanlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler +80 kiloda Ensar Uğuz çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Organizasyonun ikinci gününde bayanlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, +67 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 58 kiloda Emircan Turan mücadele edecek.

2. GÜN

Elemelerin ikinci gününde;

Bayanlar +67 kilodada Nafia Kuş ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalya kazanarak finallere katılmaya hak kazandılar ve olimpiyat yolunda hanelerine önemli puanlar yazdırdılar.

İkinci günde erkekler 58 kiloda mücadele veren sporcumuz Emircan Turan ilk turda yenilerek turnuvaya veda etti.

Elemelerin üçüncü ve son gününde bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı tatemiye çıkacak.