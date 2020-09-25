TKF Başkanı Esat Delihasan’ın babası Recep Ali Delihasan Hakk’ın rahmetine kavuştu…

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Delihasan ile A Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan’ın babası Recep Ali Delihasan Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan’ın babası Recep Ali Delihasan Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Merhum Recep Ali Delihasan’a Allah’tan rahmet ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve baş sağlığı dileriz.

Merhum Recep Ali Delihasan’ın cenaze namazı, 26 Eylül Cumartesi saat 14.00’te, Rize’nin Muradiye Beldesi Başmahalle’de aile evinin yakınında kılınacaktır.