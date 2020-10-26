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    27 Ekim 2020

    tarihinde eklendi.

Aslan Abid Uğuz’dan Karate Süper Ligi Projesi

SİYAHKUŞAK
İşimiz, Aşkımız Karate sloganıyla yola çıkan Türkiye Karate Federasyonu Başkan Adayı Aslan Abid Uğuz ve ekibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aslan Abid Uğuz sosyal medya paylaşımında karatenin ihtiyaçları arasında gösterilen ‘Lig’ projesinin sunumunu yaptı.
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Karate Federasyonu Başkan Adayı Aslan Abid Uğuz, son zamanlarda gündemi işgal eden belirsizlikler tavan yapsada medya paylaşımında, “Algı yaratma çabaları motivasyonumuzu bozamaz. Biz yolumuza devam ediyoruz.”dedi. Abid Uğuz’un lanse ettiği Türkiye Süper Ligi Projesi camianın dikkatini çekerken hocalar projeye destek verdi.

Süper Lig’in önemine dikkat çeken Abid Uğuz, “Karate Süper Ligi; özellikle Büyükler Kategorisindeki sporcuların aktif sporculuk yaşamlarının erken yaşta sonlandırmalarını engelleyecektir. Tüm kulüplerimiz ve hocalarımız kendi sporcularının yetiştikleri kulüplerde A Milli Takımda yer almasının haklı gururunu yaşayacaktır.” dedi.

Liğin Süper Lig ve Amatör Lig olmak üzere 2 ayaklı olacak ve ligin maliyeti sponsorlar üzerinden sağlanacak. Ligler başta 10-12 kulubün katılımıyla başlarken yer alacak kulüplere ödül ve destek verilecek. Ayrıca başarılı sporcularda maddi olarak desteklenirken aldıkları sonuçlara göre puanlamaya tabi olacak.

Başkan adayı Aslan Abid Uğuz, projenin alt yapısının hazırlandığına, matematiğinin çalışıldığına dikkat çekerek büyükler kategorisinde sporcuların aktif sporculuk hayatının erken sonlandırmasına engel olacağına vurgu yaptı.
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