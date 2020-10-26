Aslan Abid Uğuz’dan Karate Süper Ligi Projesi

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Süper Lig’in önemine dikkat çeken Abid Uğuz, “Karate Süper Ligi; özellikle Büyükler Kategorisindeki sporcuların aktif sporculuk yaşamlarının erken yaşta sonlandırmalarını engelleyecektir. Tüm kulüplerimiz ve hocalarımız kendi sporcularının yetiştikleri kulüplerde A Milli Takımda yer almasının haklı gururunu yaşayacaktır.” dedi.

Karate Federasyonu Başkan Adayı Aslan Abid Uğuz, son zamanlarda gündemi işgal eden belirsizlikler tavan yapsada medya paylaşımında, “Algı yaratma çabaları motivasyonumuzu bozamaz. Biz yolumuza devam ediyoruz.”dedi. Abid Uğuz’un lanse ettiği Türkiye Süper Ligi Projesi camianın dikkatini çekerken hocalar projeye destek verdi.

Liğin Süper Lig ve Amatör Lig olmak üzere 2 ayaklı olacak ve ligin maliyeti sponsorlar üzerinden sağlanacak. Ligler başta 10-12 kulubün katılımıyla başlarken yer alacak kulüplere ödül ve destek verilecek. Ayrıca başarılı sporcularda maddi olarak desteklenirken aldıkları sonuçlara göre puanlamaya tabi olacak.