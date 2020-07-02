15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası Bursa’da Yapılacak

Türkiye Ümit Genç 21 Yaşaltı Karate (Kata) Şampiyonası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa’da Yapılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Ümit Genç 21 Yaşaltı Karate (Kata) Şampiyonası Bursa’da gerçekleşecek. Kata Şampiyonası’na 10-12 Temmuz tarihleri arasında Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece kata dalında gerçekleştirilecek Türkiye Kata Şampiyonası’na pandemi döneminin ardından salonlar sosyal mesafe uygulayarak faaliyete geçmişti. Kata idmanlarının daha ağır bastığı bu dönemde Bursa’daki şampiyona dinamizim getirecek.

Covid 19 Tedbirleri:

Müsabakalar seyircisiz yapılacaktır.

Salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak yüksek ateşli olanlar salona

alınmayacak ve en yakın sağlık merkezine yönlendirilecektir.

Müsabakalarda tüm tatamilerde dezenfektasyonlar bulundurulacaktır.

Salon içinde bulunacak tüm sporcu, hakem, antrenör, teknik personel ve

federasyon görevlilerinin maske kullanımı zorunlu olacaktır.

Müsabakada Görev yapacak hakemlerin ve diğer görevlilerin oturma düzeni

sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde planlanacaktır.

Sporcular sadece yarışma alanına çıkarken maskelerini çıkaracak

yarışma sonunda tekrar takacaktır.

Saha içine kategorilere göre sporcu ve antrenörler alana gün gün

alınacağından içerde olan sporcu ve idareci antrenörlerde bekleme alanı

ve tribünler dahil 1.5 metre ara ile sosyal mesafeye göre oturmak zorundadır.

Şampiyonanın düzenleneceği Bursa iline gidiş-dönüşlerde gerekli Covid19

tedbirleri alınmalıdır. Sporcuların ulaşımında bu tedbirlerin alınmasının

sağlanmasında öncelikle sporcu aileleri ve sporcuya refaket

edenlerin sorumluluğundadır