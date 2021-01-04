FLAŞ! KARATENİN KARANLIK YILLARI AYDINLIĞA KAVUŞACAK!



Karatenin kuruluş ve gelişim yılları olan 1970-1980 ve 1990 arası karanlıkta kalan süreç gün ışığına çıkıyor! Karate Milli Takımı’nın ilk müsabık sporcularından biri olan ve yaşamını Almanya’da sürdüren İlhan Değirmenci’den Karate sprunda 2021 yılının ilk projesi ”TKF AK” federasyona sunuldu.

Uluslararası arenada kurduğu sivil toplum kuruluşları ile yurt dışında yaşayan vatandaş ve sporcularımızı bir çatı altında toplama mücadelesine devam eden İlhan Değirmenci, Türkiye’deki çalışmalarına ağırlık verdi. Karatenin hayat bulduğu ve çığ gibi büyüdüğü yılların tarihi ile karanlıkta kalan olaylar aydınlığa kavuşacak! Değirmenci’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı proje olan ”TKF AK” ile ortaya çıkacak olması ilgiyle karşılandı.

Türk Karate sporunun tarihçesinin yazılması amaçlanıyor

Proje taslağını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’a telekonferans ile dile getirdiğini daha sonra, E.Mail olarak gönderek teslim ettiğini söyleyen Değirmenci, Proje hakkında şu açıklamalarda bulundu; ”1970-1980-1990, yılları arasında, Karate sporunda bulunan tüm stiller”in en az birinde, Yurtiçinde veya Yurtdışında, Türk Karatesini yapan, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, Karate sporu kurum ve kuruluşları, ayrıca; Türk Karate sporu konularında yayın yapan, radyo, tv, gazete, dergi kitap, gibi, yayın organı sahipleri ile yapılan şahsi görüşme, istişare, röportaj veya kişiler ile yapılan online görüşmeler sonucunda, doğru kaynaklardan elde edilen, bilgi, belge, görsel veya yazılı tutanakların toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda, Türk Karate sporunun tarihçesinin yazılması amaçlanmaktadır.” dedi.

Aslı olmayan, dayanağı bulunmayan, yanlış bilgilerin önü kesilerek

Değirmenci sözlerini, ”Aslı olmayan, dayanağı bulunmayan, yanlış bilgilerin önü kesilerek, bilgi kirliliği önlenecek ve hiç bir sivil toplum kuruluşunun veya Resmi Federasyonların Kurumsal kimliklerinde eşi benzeri bulunmayan, Türkiye Karate Federasyonu ( TKF ), bünyesinde kurulacak olan ”Türkiye Karate Federasyonu Arşiv Kurulu ( TKF-AK ), tarafından hazırlanmış olan ve en doğru bilgileri kapsayan yazılı ve görsel yayın organları ile, Türk spor kamuoyunun hizmetine sunulmuş olacaktır” diye sürdürdü.

TKF-AK’de alt çalışma gurupları ile çalışmalarını sürdürecek

Proje adı, TKF-AK’de içinde tüm Karate stillerinden 1970-1981 yılları arasında, Türkiye Karate Federasyonu (TKF), kuruluş sürecine kadar olan dönemde Karate sporunda çalışmalarda bulunmuş uzman kişilerce oluşturulan kadronun kuruluşundan sonra; kendi bünyesinde oluşturacağı alt çalışma gurupları ile çalışmalarını sürdürecek.

TKF-AK, kendi içinde oluşturacağı çalışma gurupları şu şekilde oluşması bekleniyor;

1- Danışma ve istişare gurubu.

2- Türk Karate tarihçesi, yazar gurubu.

3- Röportaj gurubu.

4- Editör gurubu.

5- Yazılı ve görsel, bilgi, belge ve tutanak Arşiv gurubu, oluşturularak çalışmalarını sürdürecektir.