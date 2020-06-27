25. Dünya Karate Şampiyonası 2021 Yılına Ertelendi

Dünya Karate Federasyonu (WKF), 17-20 Kasım tarihleri arasında Dubai’de yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası’nın bir yıl erteledi.

Dünya Karate Federasyonu Yönetimi Kurulu, 23 Haziran Pazartesi günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan organizasyonlarla ilgili birtakım kararlar aldı.

WKF Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar neticesinde, Covid-19 salgını nedeniyle 17-20 Kasım 2020 tarihleri arasında Dubai’de yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası’nın bir yıl ertelenerek 2021 yılında düzenleneceği açıklandı. Buna göre şampiyona 2021’de gerçekleşecek Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasını bulacak.

WKF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şampiyonanın tüm paydaşlarının sağlığı göz önünde bulundurularak bu yönde bir karar alındığı ifadesi yer aldı.

2021 ve 2022 yıllarının takviminin de revize edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle bazı değişiklikler içeren sağlık ve güvenlik protokollerinin uygulanması yönünde kararı alındığı ve önümüzdeki günlerde bu kararların dünya karatesi ile paylaşılacağı belirtildi.