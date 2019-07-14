Tülay Albear ABD National Championchip’de Yine Kürsüde…

Amerika Karate Şampiyonası’nda yarışan Milli Karatecimiz Tülay Albear, Kata dalında yine kürsüde ki yerini aldı. Güçlü rakipleri arasında çizdiği farklı katalarla dikkat çekerek, o heyecanı ülkemize yaşattı.

Amerika’da katıldığı bir turnuvada Altın madalya kazanan sporcumuz, daha sonra Miami Cup’da madalya serisine aynen devam edince ABD National Championchip’e katılma hakkı elde etti. Chicago’da start alan ve 5 gün süren şampiyonada tatamiye çıktı.

National Championchip’e 2300 müsabık, 350 hakem, 170 antrenör iştirak etti. Sporcumuz Tülay Albear Cuma günü tatamide madalya mücadelesi verdi. Ciddi bir hazırlık döneminin akabinde çizdiği değişik katarlar ile dikkat çekerken kürsüde kazandığı bronz madalya ile yer aldı.

Madalyasını sosyal medya hesabından paylaşan sporcumuza destek yağdı. Azmi ve başarısı takdirle karşılanırken Tülay Hoca, “Sensei Gustavo ile önümüzdeki şampiyonalara daha güçlü Kata’lar ile hazırlanacağız.” mesajı verdi.

ABD’li karateciler tek katayla şampiyona kapatırken Tülay Hoca’nın kata listesi göz doldurdu. İşte o liste; Useishi (Gojushiho), Kushanku (Matsumura), Passai (Tomari), Seisan (Tomari), Bassai Sho (Shotokan)