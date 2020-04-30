Büyük Yas! Karate Dünyası Bir Ustayı Daha Kaybetti.

Yas! Karate ve dövüş sanatları dünyası en büyük ustalarından birini daha kaybetti. Büyük ustalar tarafından bir dahi olarak adlandırılan büyük usta Doshu Soke YOSHİNAO NANBU hayata veda etti.

Karate ve dövüş sanatları dünyası yine bir yıldız daha kaybetti. Büyük ustalar tarafından bir dahi olarak adlandırılan büyük usta Doshu Soke YOSHİNAO NANBU tüm dost ve yakınlarını yasa boğdu. Yoshinao Nanbu 1943’te doğdu. Müthiş bir müsabık olarak büyük bir ün kazandı. En prestijli temsilcisi olduğu shukokai shito-ryu stilinden ayrılarak, yıllarca öğrettiği ve çalıştığı süre boyunca olgunlaştığı temel üzerine Sankukai stilini kurdu. Bu yeni stilin olağanüstü küresel başarısı, yoluna devam etmesini engellemedi. 1978’de Nanbudo’yu kurdu.”

Hayata veda eden Büyük usta Yoshinao Nanbu 1985 yılında, dnemin Karate Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek’in daveti ile Karate milli takım kampında bir sunum yaptı.

Yoshinao Nanbu, İbrahim Öztek, Hakkı Koşar, Salih Çam ve diğer milli takım sporcularıyla birlikte… 1985 Türk Milli Karate Takımı kampı…

Karatede Nanbudo Stili

1978 yılında, Japon savaş sanatları ustası Yoshinao Nanbu tarafından geliştirilmiştir. Nanbudo Aikido, Karate, Judo gibi diğer birçok Japon savaş sanatından izler taşımaktadır.

Yoshinao Nanbu’nun Türk öğrencisi ve uzun yıllar temsilcisi olan Salih ÇAM hoca, Nanbu ustanın ekolünü ülkemizde lanse etti ve çalıştımaya başladı. Karatenin zor yıllarında Türk karateseverler Nanbudo’yu tanıma imkanı bularak bu ekolü sevdi.