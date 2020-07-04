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  • CRİSCYBORG’DEN NURMAGOMEDOV’A BAŞSAĞLIĞI MESAJI
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    5 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

CRİSCYBORG’DEN NURMAGOMEDOV’A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

SİYAHKUŞAK

Khabib Nurmagomedov’un babası Abdulmanap Nurmagomedov’un vefatıyla dövüş sanatları dünyası yasa boğuldu. Khabib’e bir çok çevreden başsağlığı mesajı gelirken dövüşcünün acısı paylaşıldı. Brezilyalı ünlü UFC dövüşcüsü Criscyborg’de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Khabib Nurmagomedov’un babası Abdulmanap Nurmagomedov’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Criscyborg, sözünü; “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” diye tamamladı.

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