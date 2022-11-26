DUAYEN HOCA SENSEİ RIDVAN GÜMÜŞ VEFAT ETTİ!
Türk Karatesi yasa boğuldu!
Karate camiasının duayen hocalarından TKF Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi, TKF Başkan Danışmanı Sensei Rıdvan Gümüş geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Camia derin bir yasa boğuldu.
Rıdvan Gümüş hocanın cenazesi 27 Kasım pazar Kocamustafa Paşa Sümbül Efendi Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Kozlu Mezarlığında toprağa verilecektir.
Sensei Rıdvan Gümüş hocanın vefatının ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi ve başsağlığı diledi