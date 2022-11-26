DUAYEN HOCA SENSEİ RIDVAN GÜMÜŞ VEFAT ETTİ!

Siyahkuşak bir spor sanatları web sitesidir. İletişim ve yayıcılık üzerine medya görevi yapar ve basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.Site içeriği yönetime,yazarların görüşü ise kendisine aittir. Siyahkuşak web Budopass(BMP) üyesidir.