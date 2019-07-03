Esat Delihasan, “Asıl hedefimiz Tokyo, işimizi şansa bırakmak istemiyoruz.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2. Avrupa Oyunları’nda toplam 6 madalya kazanan Milli karatecilerin performansınlardan memnun olduklarını belirtti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları nedeniyle her hafta farklı bir ülke ve kıtada olduklarını hatırlatan Başkan Esat Delihasan, “Asıl hedefimiz Tokyo 2020 olduğu için işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bu yüzden yoğun bir takvim içerisindeyiz. Avrupa Oyunları öncesi de İstanbul, Çin ve Kanada’da üst üste puan müsabakalarına çıktık. Sporcularımız hiç dinlenme fırsatı bulamadan Kanada’dan gelip direkt Belarus’a geçti. Bu yoğun tempo içerisinde, hepsinin performansından mutluluk duyduğumu söylemeliyim” dedi.

Türk karatesinin Bakü 2015’te olduğu gibi yine en fazla madalyayı getiren branş olduğunu hatırlatan Başkan Esat Delihasan, “Karate, Bakü 2015’te olduğu gibi yine ülkemizin en başarılı branşı oldu. 15 madalyanın 6’sı Milli karatecilerimizden geldi. Daha iyisini yapabilirdik ama bu tempoda ayakta kalabilmeleri de bizim için madalya kadar değerli. Performansları için söyleyebileceğimiz tek şey var. Madalya kazanan ve kazanamayan tüm sporcularımı alınlarından öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Başarının görünmez kahramanlarına da dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, “Tabii bu başarının arkasında müthiş bir özveri ve mükemmel bir planlama var. Büyük fedakarlıklar göstererek bu süreci çok iyi yöneten Milli takım teknik heyetimizi de kutluyorum. İnanıyorum ki bu başarıyı Tokyo 2020’ye de taşıyacağız” diye konuştu.

Başkan Esat Delihasan ayrıca, Avrupa Oyunları’nın ardından Karate Milli Takımı’nın sezonun ilk yarısını noktalayacağını ve Ağustos ayı içerisinde sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.