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  • Esat Delihasan, “Okay Arpa’yı Türk karate camiası adına kutluyorum.”
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    16 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Esat Delihasan, “Okay Arpa’yı Türk karate camiası adına kutluyorum.”

SİYAHKUŞAK

Okay Arpa, Teknik Direktörü olduğu Filipinler Karate Takımı’nda gösterdiği performans ile Türkiye’nin gururu oldu. Başkan Esat Delihasan, “Hem sporcu hem de antrenör iken takdir ettiğimiz kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk.” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, eski milli sporculardan Okay Arpa’nın Filipinler’de elde ettiği başarıdan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını aktararak şunları söyledi:

“Her zaman söylediğimiz bir şey var. Türk karatesi içerisinde yabancı ya da devşirme sporcu, antrenör bulundurmadığı gibi, yetiştirdiği değerleri dünyaya ihraç ediyor. Bugün birçok ülkenin karate takımlarında Türk antrenörler görev yapıyor, Türk asıllı sporcular mücadele ediyor. Okay Arpa kardeşimiz de onlardan biri. Hem sporcu hem de antrenör iken takdir ettiğimiz kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk. Kendisini Türk karate camiası adına kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”

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