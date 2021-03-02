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Esat Delihasan: “WKF Heyeti Çalışmalardan Memnun Kaldı”

35 okunma — 02 Mart 2021 22:55
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SİYAHKUŞAK

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Karate 1 Premier League’in 2021 yılındaki ilk organizasyonu 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan yapılan hazırlık toplantısının çok verimli geçtiğini ve WKF heyetinin çalışmalardan memnun kaldığını söyledi.

Koronavirüse karşı alınacak önlemlerini toplantının ana gündem maddesini oluşturduğunu söyleyen Delihasan, “Organizasyonu öncesinde ve organizasyon boyunca her türlü tedbiri alacağız. Zaten son dönemlerde düzenlediğimiz turnuvalar nedeniyle önemli bir organizasyon tecrübemiz var. WKF’nin de büyük önem verdiği bu turnuvayı en iyi şekilde düzenlemek istiyoruz” dedi.

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