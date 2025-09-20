GENÇLER MUAY THAİ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜ
ABUDHABİ’DE 5 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 7 BRONZ
Türkiye Muaythai Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası 11-19 Eylül 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abudhabi Kentinde gerçekleşti.
Sapace 42 Arena’daki şampiyona sonunda 5 Altın, 3 Gümüş, 7 Bronz ile toplamla 15 Madalya ile Ülkemize en iyi ikinci takım ödülü verildi.
Genç Kadınlar 42 Kg Milli Sporcumuz Ceren Bağcı, 63.5 Kg Elif Keskin, Genç Erkekler 51 Kg Mert Güney, 60 Kg Hamza Çağrı Öncel Altın madalya alarak Dünya Şampiyonu olarak zirvede yer aldılar,
Genç Kadınlar Ketegorisinde kıran kırana finale gelen 57 kg Ayşe İkra Erdoğan, 48 kg Azra Çelik, +75 Kg Hatice Sizgen Gümüş madalyaların sahibi oldular,
Genç Erkekler; 54 kg Yiğit Şişman, 81Kg Tarık Ziya Kaynar, 48kg Muhammed Ensar Kasap, Genç Kadınlar; 51kg Bengisu Karakoç, 45 kg Berra Bilgin, 60 kg Esma Yücel, yarı finale kadar yükselerek Bronz madalya alan sporcularımız oldular, ,
Wai Kru Kategorisinde Sporcumuz Gülperi Sude Demir 3. olarak Bronz madalya aldı,
IFMA’nın düzenlemiş olduğu represaj özel müsabakalarda sporcumuz Kerem Bahri Demir 64 kg Kategorisinde Altın madalya aldı,
Şampiyona sonunda Gençler Muaythai Milli Takımımız toplamda 5 Altın, 3 Gümüş, 7 Bronz ile toplamla 15 Madalya kazanarak başarıyla döndü.