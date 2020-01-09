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  • İki dönem Judo Federasyonu Başkanlığı Görevlerinde Bulunan Ali Natık Canca Vefat Etti
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    10 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

İki dönem Judo Federasyonu Başkanlığı Görevlerinde Bulunan Ali Natık Canca Vefat Etti

SİYAHKUŞAK
İki dönem Judo Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Ali Natık Canca hayata gözlerini kapadı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 1979-1980 ve 1990 – 1997 yılları olmak üzere iki dönem Başkanlığı görevlerinde bulunan ve önceki günlerde hastaneye kaldırılan Ali Natık Canca vefat etti. Judo Federasyonu yayınladığı mesajda, “Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenleri ile camiamıza baş sağlığı diliyoruz.” dedi.

“Judo Federasyon Başkanlığı dönemlerinde, Türk judosunun gelişmesi ve yaygınlaşması için özverili hizmetlerde bulunan Ali Natık Canca’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenleri ile camiamıza baş sağlığı diliyoruz.”

Merhumun cenazesi 10 Ocak Cuma günü Antalya Muratpaşa Camii’nden kaldırılacaktır.

 

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